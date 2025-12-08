İmamoğlu'nun diploma davası bugün görülecek: CHP'den çağrı

19 Mart operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'tan beri tutuklu olan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma davasının üçüncü duruşması bugün Silivri'de görülecek.

Bugün saat 11.00'de Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülecek duruşma için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşa dayanışma çağrısı yaptı.

"Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!" diye yazan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar. Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!"

İDDİANAMEDEN

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmadığı belirtildi.

O yıllarda Kıbrıs'ta faaliyet gösteren kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı, ancak "yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı" iddia edildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçunu "zincirleme şekilde" işlediği öne sürüldü.

İddianamede, yatay geçiş için gerekli evrakın "şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte" olduğu iddia edildi.