İmamoğlu'nun diploma davası bugün Silivri'de başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla açılan ceza davasında ilk duruşma bugün Silivri'de görülecek.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan salonda gerçekleşecek duruşma, saat 11:00’de başlayacak.

CHP tarafından "siyasi" ve "cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme amaçlı" görülen dava ile ilgili verilecek bir ceza ve olası siyasi yasak, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engelleyebilir.

İddianamede İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması (siyasi yasak) talep ediliyor.