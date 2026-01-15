İmamoğlu'nun diploma davası öncesinde yaşanan arbedeye soruşturma

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın ilk duruşması öncesinde Silivri'de çıkan arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açılan dava İstanbul 5. İdare Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmayı izlemek üzere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, çok sayıda avukat ve CHP yöneticisi Silivri’ye gitti.

Ancak yerleşke içinde İdare Mahkemesi için hazırlanan salonun küçük olması nedeniyle, güvenlik güçleri ile izleyiciler arasında gerginlik yaşandı.

Jandarmanın zaman zaman cop kullandığı görüldü. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in girişi engellenince arbede oldu. DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu da jandarmanın coplu müdahalesine maruz kaldı. O anlarda bir kişinin "vurma vurma" diyerek coplu müdahaleyi önlemeye çalıştığı duyuldu. Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi önünde TOMA'lar bekletildi.

Davanın ardından açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, arbedede bir kadının kaburgalarının kırıldığını açıkladı.