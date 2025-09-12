İmamoğlu'nun diploma davasında ara karar: Mahkeme 20 Ekim'e ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 11 Eylül’de Çağlayan'da İstanbul Adliyesi’nde görülmesi gereken diploma davasının ilk duruşması, bugün Silivri’deki cezaevi duruşma salonunda görülüyor.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince İmamoğlu, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve 'siyasi yasak' istemiyle bugün (12 Eylül Cuma) Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan Silivri duruşma salonunda hakim karşısına çıkıyor.

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları ve babası Hasan İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Meryem Gül Çiftci Binici, Gülşah Deniz Atalar, CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Utku Çakırözer, Sibel Suiçmez, Ayça Taşkent, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile çok sayıda izleyici katıldı.

Duruşmada ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nden okul arkadaşları da salonda bulunuyor.

Duruşma salonunun tamamen dolu olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Saat 11.00'da başlaması beklenen duruşma 12.00'da başladı.

İmamoğlu duruşma salonuna alkışlar ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla girdi.

Kimlik tespitinin ardından yarım saat boyunca hakim, suçlamaları ve iddianameyi okudu.

İmamoğlu "Ben dinlemekten rahatsız değilim ama inşallah diploması olmayan kişi de dinliyordur" dedi.

İmamoğlu iddianame okunurken ayrıca “Anlattığınız hiçbir şeyin benimle alakası yok” diyerek tepki gösterdi.

İddianamenin okunmasının ardından İmamoğlu savunmasına başladı.

İmamoğlu savunmasında "Ben 12 metrekarede öyle özgürüm ki o Sarayı'nda çatlasın" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, savunmasında ayrıca "Bu iddianameyi savcı yazmadı; bu iddianameyi bir sonraki seçimde kendisini yeneceğimi bilen kişi yazdırdı" dedi.

Duruşmaya saat 13.56'da 10 dakikalık ara verildi.

Ara sırasında Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması, CHP Kurultay davasına ilişkin soruları cevapladı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na dair ise “Umarım kendisi için doğru bir karar verir. Diliyorum, istiyorum" dedi.

Aranın ardından İmamoğlu, tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan’ın duruşmada müdafii olarak katılmasını talep etti.

Talebin mahkeme heyeti tarafından kabul edilmesinin ardından Pehlivan, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Pehlivan, "Bu şartlarda savunma yapmayı reddediyorum" diyerek bir sonraki duruşmada hazır olmak istediğini söyledi.

🔴 CANLI BLOG

19.35 | Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun "Diploma davası"nın ilk duruşmasında hakim, bir sonraki celsede tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşma salonunda hazır edilmesi talebini reddetti Bir sonraki celse 20 Ekim Pazartesi günü saat 11:00’de Silivri’deki duruşma salonunda görülecek

17.44 | İmamoğlu, Verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in İBB davasının canlı yayınlanması tartışmaları konusunda "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" demesi hakkında, şunları söyledi:

"Onlar da mı söylüyor bunu? Bu talepte ilk bulunan kişi biziz zaten. Gerçeklerin görülmesi için bunun sağlanması gerekiyor. Açıklamanın ümit verici olduğunu söyleyebilirim"

16.44 | Mahkeme heyeti, duruşmaya 20 dakika ara verdi.

16.16 | Tora Pekin ve Fikret İlkiz ile birlikte İmamoğlu'nun savunmasını üstlenen avukatlardan Hasan Fehmi Demir, şunları söyledi:

"Bu iddianamenin dilini çok sevdik. Çünkü bu dil Türkiye yargısına musallat olan kripto cemaat dilidir. Niyet okumaya dayanır, kronoloji yoktur, asla sanığın hakkında lehe delil toplanmaz, sanığın itibarını sarsacak hususlar iddianameye konur."

15.43 | Duruşma İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin'in dinlenmesiyle sürüyor.

Pekin, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmek için, KKTC'nin sınır kapısına yazıp, İmamoğlu'nun girişini kontrol ettirildiğini söyledi.

Pekin, İmamoğlu'nun okula gidip gitmediğini öğrenmeye çalışıldığını ve Ekrem İmamoğlu'nun okula gittiğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Pekin, şöyle konuştu:

"Bu kadar titizlikle hazırlanan bir iddianame görmedim. YÖK'e yazmış, ÖSYM'ye yazmış, üniversitelere yazmış. TC hudut kapısına yazmış, KKTC hudut kapısına yazmış. Belki Kıbrıs'a gitmemiştir, oturduğu yerden gitmiş gibi göstermiştir diye düşünüyor. Bütün tuşlara basmış. ÖSYM'ye yazmış. Neden aldığı puanı görmek için yazmış. Ama savcının aldığı yanıt kendi lehine değil aleyhine olduğu için dosyaya koymamış. 16 üniversitenin onlarca bölümüne kayıt yaptırabilecek bir puan almış İmamoğlu. Mesela KKTC ve Uludağ Üniversitesi'nin jeofizik bölümünü kazanacak puan almış."

15.21 | PEHLİVAN: BU ŞARTLARDA SAVUNMA YAPMAYI REDDEDİYORUM

Duruşmada müdafilerden ilk olarak tutuklu bulunan Mehmet Pehlivan söz aldı.

Mahkemenin yazısının Çorlu cezaevine ulaşmasının ardından Pehlivan'ın dinlenmesine geçildi.

Pehlivan, “Üzerimde cübbem dahi olmadan, müvekkilimle görüştürülmeden duruşmada hazır edildim. Karşınızda tutsak edilmiş bir avukat olarak bulunuyorum. Bunun kayıtlara geçmesini istiyorum. Müvekkilimle yüz yüze görüşmemin engellenmesinden dolayı savunma yapmayı bu şartlarda reddediyorum. Bir sonraki duruşmada hazır olmak istiyorum” dedi.

15.05 | EKREM İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI SONA ERDİ, PEHLİVAN DİNLENİYOR

İmamoğlu, “Avukatım sevgili kardeşim Mehmet’i selamlıyorum. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve bir an önce burada diğer avukatlarımın arasına katılarak savunma yapmasını diliyorum” dedi.

İmamoğlu 3 saat süren savunmasını Ahmed Arif’in Anadolu isimli şiirini okuyarak tamamladı.

İmamoğlu'nun savunmasının sona ermesinin ardından Mehmet Pehlivan'ın dinlenmesine geçildi.

Mehmet Pehlivan SEGBİS'le duruşmaya bağlanmasının ardından avukat sıralarındaki avukatlar ayağa fırlayarak "savunma susmadı, susmayacak" sloganı attı.

Hakim, Pehlivan'a "Bizi duyabiliyor musunuz" diye sordu. "Duyabiliyorum" yanıtını alınca Avukatlık Kanunu dahilinde bu işlemi yaptıklarını söyledi.

İmamoğlu da Pehlivan'ın bir an evvel özgürlüğüne kavuşması ve müdafiliğine katılması dileğini savunmasında dile getirdi.

14.59 | Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlandı.

14.30 | MEHMET PEHLİVAN SEGBİS İLE BAĞLANACAK

Aranın ardından duruşma yeniden başladı.

İmamoğlu, tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan’ın duruşmada müdafii olarak katılmasını talep etti. Mahkeme, yasal bir engel olmadığından talebi kabul etti.

İmamoğlu,“Mehmet Pehlivan hapishanede, benim avukatım, hiçbir dayandığı yok tutuklandı” dedi.

Hakim, İmamoğlu'na Mehmet Pehlivan'ın savunmanıza katılmanız konusunda talebiniz var mı? Varsa onu değerlendirelim" diye sordu.

İmamoğlu, "O benim avukatım, canım ciğerim. Tabii ki katılmasını isterim" dedi.

Mahkeme, tutuklu Mehmet Pehlivan'ın SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılması için yazı yolladı. Mahkemede canlı bağlantı kuruldu.

Pehlivan, SEGBİS ile duruşmaya bağlanacak.

14.00 | İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Duruşmaya ara verilmesi üzerine basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İl başkanlığında yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna ilişkin “İl başkanlığında yaşananlar çok acı. Evi gasp edilmiş gibi içim yanarak izledim. Bu, ülkenin düzeni adına tehdittir. Türkiye’nin siyasetinin, demokrasisinin meselesidir. AK Parti’de gerçekten siyaset yapmış insanların dahi bu işe ‘dur’ demesi şarttır. Bu uygulama şekli, polisin bu şekilde devreye alınması, Türk polisinin bu kadar itibarının aşağılandığı başka bir dönem olmamıştır. Ben bütün kuruluşları buna ‘dur’ demeye davet ediyorum. Düşünsenize, polis işlem yapıyor ama evrak veremiyor. Üsküdar’da kaçak büfeleri yıkarken polis nöbet tuttum, ama bu şekilde olmaz. Talimatın altı yasayla, hukukla beslenmek zorundadır. Allah korusun, yani böyle ucu yok. O zaman biz en güvenli yerde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU MESELE DEMOKRASİYE YAPILAN BİR MÜDAHALEDİR"

15 Eylül’de görülecek kurultay davasına ilişkin ne düşünüyorsunuz? sorusu üzerine ise İmamoğlu, "Bu mesele, Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil, Türkiye’deki demokrasinin varlığı-yokluğu meselesidir. Bu mesele CHP’ye yapılan bir müdahale değil, demokrasiye yapılan bir müdahaledir. Umut ediyorum ki bu defter o gün kapanır. Bu ülke bir günlük istişare zeminine hazır olsun. Bu kavgayı, çatışmayı isteyen aklın nasıl bir siyaset zihni var? Nasıl bir ihtirasla bunu taşıyor?" dedi.

"UMARIM KENDİSİ İÇİN DOĞRU BİR KARAR VERİR"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğini nasıl yorumluyorsunuz? sorusuna ise İmamoğlu, “Umarım kendisi için doğru bir karar verir. Diliyorum, istiyorum" dedi.

13.56 | Duruşmaya kayıt yenileme için ara verildi.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, kravatını çıkararak yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e attı.

13.47 | SİZİN ÖNÜNDE CEKETLERİMİZİ İLİKLERİZ AMA SİZİN ÖNÜNDE ÖNÜNÜZÜ İLİKLEYECEĞİNİZ HİÇ KİMSE YOK

İmamoğlu’nun savunması devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu hakime, “Beni hassasiyetinizle hayran bıraktınız kendinize. Tüm kalbimle söylüyorum. İnşallah bundan dolayı bir ceza da yemezsiniz.” Dedi. Bunun üzerine hakim de, “Yok biz töhmet altında kalmayız" dedi.

SEÇİM SONUCUNU GÖSTERDİ

Cezalandırılmamın sebebini göstereceğim diyen İmamoğlu 2024 İstanbul seçim sonucunu gösteren haritayı seyircilere kaldırdı ve alkışla karşılandı, ardından aynı haritayı hakime göstererek “39 ilçenin 32’sinde Ekrem İmamoğlu birinci çıktı. Bunun sadece 4 tanesinde 1 puan civarında ve altında bir oranla ikinci olduk. Bu benim için öyle bir onur ki o yüzden savcının yazdığı saçmalık bana vız gelir tırıs gider” dedi.

İmamoğlu savunmasının devamında, "Bu iddianame ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne hakaret ediyorsunuz. Diploma iptal edilsin diye neredeyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığını inkar edecekler. University College of Northern Cyprus şu an Girne Amerikan Üniversitesi olarak devam ediyor. Türkiye benim vatanım, Kıbrıs gerçekten yavru vatanım. Diyorlar ki üniversite kütüğüne sahte şekilde Doğu Akdeniz Üniversitesi yazılmış. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ben ne alaka? Oturup üniversitenin kütüğüne ben mi yazdım? Benim pırlanta gibi dilekçem var. University College of Northern Cyprus’ın hazırlık ve işletme 2'nci sınıfını alttan ders bırakmadan bitirdiğimi yazdığım dilekçem var" dedi. Hakimin 'Doğu Akdeniz yazdığınız' yönünde bir iddia var beyanı üzerine İmamoğlu, iddianamenin saçmalık olduğunu zaten söyledim. University College of Northern Cyprus’tan geldiğimi gizlememişim ki. 1 sene önce bu okuldan geçiş yapan oldu diyorum. 1 sene önce İstanbul Üniversitesi öğrenci almış, başka delile gerek var mı? Diyorlar ya, kütükte University College of Northern Cyprus yazmıyor. Ben 91 yılında öğrenci belgesi almışım, burada da yazıyor: 'Northern Cyprus University' Ben, İstanbul Üniversitesi’ndeki rektörü bu olaydan önce aradığımda “Bakın, bu namustur, yanlış bir iş yapmayın" dediğimde acı içindeki sesini duydum. 3 tane adam atamışsınız. Sanat tarihçisi, doktor. Hukukçu yok. Niye? Her şeyi göze alabilsinler diye" ifadelerini kullandı.

13.17 | "BEN 12 METREKAREDE ÖYLE ÖZGÜRÜM Kİ O SARAYI'NDA ÇATLASIN"

Hakimin, “Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt oldunuz mu?" sorusu üzerine İmamoğlu, “Doğu Akdeniz Üniversitesi'yle ilgili bir kaydım yok, kaydolmadım. Eğer 'İmamoğlu Doğu Akdeniz'de okudu' diyorlarsa bu yalandır. Web sitesinde 'Doğu Akdeniz' yazıldığını savcılıktan öğrendim. Bir arkadaşımın benden bir sene önce geçiş yaptığını öğrendim. Bir sene sonra da bir ilan gördüm ve başvurdum. İşin hikayesi budur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne gittim. O gencecik yaşta çalışan bir iş insanı oldum. Dolu dolu yıllarımla o üniversiteyi bitirdim ve anamın ak sütü gibi helal diplomamı aldım. Partimizin 23 Mart'ta Genel Başkanımızın ortaya koyduğu ön seçimle adayımızı tercih edeceğimiz tarihe sırf ulaşmamam için diplomamı alelacele iptal ettirdiler. Yazık. Burada adaleti, en yüce yargı makamını temsil eden hakiminden savcısına kadar herkes, sadece kendi koltuğu için, milletin cebinden para harcadı. Bugün iletişim çağında, tarihi geçmiş pespaye bir kararla karşı karşıya kaldık. Halkımızın adım adım karanlığa mahkum edildiği bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Umudu iflas ettiriyorlar ama ettirmeyeceğim. Sevgi dolu konuşuyorum diye benimle 'sevgi pıtırcığı' diye dalga geçiyorlar. Evet, ben hala bir sevgi pıtırcığıyım. Böyle bir geçiş döneminde 12 metrekarede öyle özgürüm ki o Sarayı'nda çatlasın. Bu ülkede eğitime güvenmeyenlerin oranı yüzde yetmiş. Üniversite mezunlarımızın üçte biri işsiz" şeklinde konuştu.

12.58 | SAVCI, 'EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANLIĞINA BAŞVURUR' DİYE TELAŞA KAPILIYOR

İmamoğlu, "Bunu yazdıranların nasıl bir kötülük peşinde olduğunu ben çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Davanın mağduru olduğunu söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İddianameyi okuduğunuzda 35 sene önce 18 yaşında bir çocuğun nasıl böyle bir şey yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu iddianameyi savcı yazmadı, bir sonraki seçimi kazanacağımı bilenler yazdırdı. Şu an darbe süreci içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Yaklaşık bir yıldır bu kurgunun adım adım yürütüldüğü, 18 Mart'ta diplomamın iptaliyle fişimin çekildiği, 19 Mart'ta operasyonlarla devam eden çok acı bir sürecin içerisindeyiz. Çok zor bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Ben, 18 yaşında bir çocuk olarak elimin dahi değmediği bir olaydan yargılanıyorum, hem de hapis cezasıyla. Arkadaşlarımın bir kısmı üniversiteden geldi. Savunma yapmak zor çünkü dava tamamen saçmalıktan ibaret. İstanbul Üniversitesi'nin yetkisi olmayan bir diplomanın iptaline kalkışması bile başlı başına bir saçmalıktır. Dava konusu ise bana göre tamamen bir kurgu. Sanki ben hileyle diploma almışım, yüksek lisansa başvurmuşum, askerlik şubesine götürüp kullanmışım, sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuşum. İşte burası zurnanın zırt dediği yerdir. Lise diplomasıyla bile belediye başkanı olunabiliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'ne 'acele et, hemen karar ver' diye yazı gönderiyor. Yazıda, 'Bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği, dekanlıkta tanınırlığa dair işlemlerin sürdüğü' deniliyor. Savcı, 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığına başvurur' diye telaşa kapılıyor ve aslında kendini ele veriyor. Bu evrak işin özeti aslında. Yüksek lisans diploması üzerinden kurgulanan bir oyun. Bu iddianameyi hazırlayanların aklı tarihe utanç yazısı olarak geçmiştir. Ekrem İmamoğlu, 18 yaşında bir öğrenciydi. 18 yaşındaki bir çocuğun düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Yazıklar olsun bu yazıları hazırlayanlara. Anacığımın ak sütü kadar helal olan diplomamı iptal ettiler. 30-35 yıl önce benim cumhurbaşkanı olacağımı anlamışlar"

Savunması sırasında hakim İmamoğlu'na su verilmesini söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu teşekkür edip, "Biz 1 senedir bunlara alışık değiliz sayın hakim, inşallah su gibi temiz kararlar verirsiniz" dedi.

12.40 | İmamoğlu savunması sırasında ceketini çıkardı.

Salonu dolduranlar alkışlamaya başladı.

Hakim ise salonu ses kaydını aksattığı için uyarıda bulundu. Alkışa müdahale etmeyeceğini söyleyen Hakim, izleyicilerden makul kalmalarını istedi.

12.38 | İMAMOĞLU SAVUNMASINA BAŞLADI

İmamoğlu, savunmasına başladığı sırada Hakim'in bilgisayarın arkasında olmasına dikkat çekerek "Sizi görebilirsem daha iyi olacak, arkanızda 'adalet mülkün temelidir' diyor. sadece saçınızı görüyorum. İddianameyi okuduğunuzda 35 yıl önce 18 yaşındaki delikanlının bunu nasıl yaptığını, ben tasavvur edemiyorum. Bu iddianameyi savcı yazmadı; bu iddianameyi bir sonraki seçimde kendisini yeneceğimi bilen kişi yazdırdı. Bu davanın yüz karasıdır. Bugün 12 Eylül, bu topluma darbeyi hatırlatır. Darbeye aparat, destekleyenleri kınıyorum. Şu anda bir darbe sürecinde olduğumuzun altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

12.08 | Duruşma kimlik tespitiyle başladı.

Hakim Ekrem İmamoğlu'na tahsil durumunu sordu.

İmamoğlu, "Yüksek lisans" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun cevabı salonda alkışla karşılandı.

12.00 | Diploma davası başladı.

"CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU" SLOGANLARI

11.47 | Ekrem İmamoğlu, duruşmanın yapılacağı salona "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla girdi.

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın aktardığına göre Ekrem İmamoğlu dakikalarca ayakta alkışlandı .

İmamoğlu, sloganlara yumruğunu havaya kaldırarak cevap verdi.

11.10 | Duruşma Salonu'na girmek için bekleyen yurttaşlar, İmamoğlu'na sloganlarla destek oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşma salonuna alkışlar eşliğinde girdi.

🔴CANLI BLOG | Diploma davası: Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak



Duruşma Salonu'na girmek için bekleyen yurttaşlardan, İmamoğlu'na sloganlarla destekhttps://t.co/jWi5zQ5qOF pic.twitter.com/bdAVwyVOvG — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 12, 2025

11.09 | CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmaya geldi.

10.34 | İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu duruşmaya geldi

10.18 | Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali davası için görülecek duruşmaya, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu geldi.

ADAYLIĞI ENGELLENEBİLİR

CHP tarafından "siyasi" ve "cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme amaçlı" görülen dava ile ilgili verilecek bir ceza ve olası siyasi yasak, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engelleyebilir.

İddianamede İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması (siyasi yasak) talep ediliyor.