İmamoğlu'nun diploma davasında ses kayıtlarına soruşturma

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma davasının 3. duruşması bugün Silivri'de görüldü. Duruşmada İmamoğlu'nun görüntü ve ses kaydının alınarak X sosyal medya platformunda paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılık, daha önce de cadde, sokak ve metrolarda İmamoğlu'nun resimlerinin yer aldığı afişleri kaldırma girişiminde bulunmuş, önceki duruşmalarda alınan görüntü kayıtları hakkında da soruşturma başlatmıştı.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen 'Sahte diploma' davasının duruşmasında hukuka aykırı şekilde ses kaydı alınarak sosyal medyada paylaşılması üzerine re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine; (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.