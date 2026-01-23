İmamoğlu'nun diploma iptal davasının reddine üst üste tepkiler

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi. Davanın reddinin ardından mahkemenin kararına yönelik tepkiler üst üste geldi.

ZEYNEL EMRE: BU KARA SİYASİ BİR OPERASYONUN PARÇASIDIR

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35 yıldır geçerli olan bir diploma, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasının ardından iptal edildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bu iptale karşı açılan davayı oy birliğiyle reddetti. 35 yıl boyunca susan idarenin neden tam bu açıklamadan sonra harekete geçtiği sorgulanmadı. Bu karar hukuki değil, siyasi bir operasyonun parçasıdır" ifadesini kullandı.

GÜL ÇİFTÇİ: NE YAPARSANIZ YAPIN; SANDIKTA, SOKAKTA, SİYASETTE VE TARİHTE YENİLECEKSİNİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyetinin, oybirliğiyle davanın reddine karar vermesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, hukuk devletinin temel güvenceleri açısından tarihi bir kırılma anı niteliği taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı ön seçim sürecinin başlaması ve Sayın İmamoğlu’nun ülkemizin dört bir yanında yurttaşlarla buluşmasının ardından 35 yıldır geçerli olan diplomasının iptal edilme ve özgürlüğünden mahkum bırakılması bir darbe girişimidir. Eğitim hakkı, kazanılmış hakların korunması ve hukuki güvenlik ilkesi, demokratik anayasal düzenin temel sütunlarıdır. Bu sütunların siyasal hesaplarla sarsılması, yalnızca bir kişiye yönelik bir işlem değildir; halk iradesinin, seçme ve seçilme hakkının ve demokratik temsilin doğrudan hedef alınmasıdır. Karar, hukukun üstünlüğü yerine siyasi mühendisliğin belirleyici olduğu bir dönemin simge kararlarından biri olarak tarihe geçecek, kara bir leke olarak anılacaktır. Yılmıyoruz, geri adım atmıyoruz. Bu süreci kararlılıkla takip etmeye devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın; sandıkta, sokakta, siyasette ve tarihte yenileceksiniz. Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Halk iradesinin, demokratik siyasetin ve adalet mücadelesinin tarafıyız."

GÖKHAN ZEYBEK: BU ALDIĞINIZ KARARLARIN MİLLETİN GÖZÜNDE ZERRE KADAR DEĞERİ YOKTUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, 'karşısına çıkıp yarışmaktan korkuyoruz' demenin bir başka ifadesidir. Seçme ve seçilme hakkı doğrudan hedef alınmaktadır. Bu aldığınız kararların milletin gözünde zerre kadar değeri yoktur. O gün yakındır… son sözü yine ve her zaman olduğu gibi milleti söyleyecektir. Bu ülkenin geleceği mahkeme salonlarında değil, özgür iradenin tecelli ettiği sandıkta belirlenecektir" ifadesini kullandı.

BURHANETTİN BULUT: SANDIKTA KAYBEDECEĞİNİ BİLENLER, HUKUKU SOPA GİBİ KULLANIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyetinin, oybirliğiyle davanın reddine karar vermesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bulut, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının reddi, adalet değil, açık bir siyasi operasyondur. Sandıkta kaybedeceğini bilenler, hukuku sopa gibi kullanıyor. Yargının, iktidarın siyasi rakiplerini eleme aparatına dönüştürüldüğü bir ülkede ne adaletten ne de demokrasiden söz edilebilir. Demokrasi tarihine utançla geçecek bu karar, millet iradesine karşı duyulan korkunun belgesi niteliğindedir."

MURAT EMİR: KORKAKLAR!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korkaklar! Ekrem İmamoğlu’ndan, onun cesaretinden, sandıkta milletin iradesiyle yüzleşmekten ölesiye korkuyorsunuz! Biliyorsunuz ki o koltuklardan kalktığınız gün yaptığınız tüm hukuksuzluklarla tek tek yüzleşeceksiniz. Sırf bu korkuyla 35 yıl önceki tertemiz bir diplomaya, devletin kendi verdiği belgeye 'sahte' diyecek kadar küçüldünüz, kumpas kuracak kadar alçaldınız! Derdiniz diploma değil, derdiniz yaklaşan sonunuz! Korkunun ecele faydası yok. Gideceksiniz!" ifadesini kullandı.