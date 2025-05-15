"İmamoğlu'nun diploma iptali hukuksuz" diyen Adem Sözüer'in kardeşi görevden alındı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin hukuksuz olduğu yönünde mütalaa hazırlamasıyla gündeme gelen ceza hukukçusu ve akademisyen Prof. Dr. Adem Sözüer’in kardeşi Dr. Abdülvahit Sözüer, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevinden alınarak, kızak görev olarak nitelenen müşavirliğe çekildi.

Sözüer’in görevden alınmasında Adem Sözüer’in İmamoğlu hakkında verdiği mütalaanın da etkili olduğu öne sürüldü.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında bilimsel mütalaa hazırlamıştı. İBB’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında İmamoğlu’nun avukatlığını bıraktığı öne sürülen Sözüer, İmamoğlu hakkında dava ve soruşturma kapsamında sadece bilimsel görüş verdiğini belirterek, “İmamoğlu'nun avukatlığını üstlenmediğim için, bırakmam da söz konusu değildir. Gerektiğinde elbette avukatlık hizmeti de verilir. Hukuk fakültesi diplomasını alırken yaptığımız yeminin gereği olarak haksızlığa uğrayanları savunmasız bırakmamız asla mümkün değildir” demişti.

Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nda da sürpriz bir görevden alma gerçekleşti. Prof. Sözüer’in kardeşi Dr. Abdülvahit Sözüer, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevinden alındı. Müşavirliğe çekilen Sözüer’in görevden alınmasında Adem Sözüer’in İmamoğlu lehine verdiği mütalaaların da etkili olduğu öne sürüldü.