İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada ara karar

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla, üniversitenin diplomayı iptal etmeye yönelik kararını mahkemeye taşıdı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, mahkeme, diploma davasında mahkeme üniversite, Dışişleri Bakanlığı, YÖK ve Başsavcılıktan belge istedi.

"İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce; dava dosyası incelenerek davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü" denilen kararda, Ekrem İmamoğlu'nun şu itirazına da yer verildi:

"İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan davacı tarafından; yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla üniversite yatay geçiş kararları ile mezuniyet ve diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun 18/03/2025 tarih ve 3 sayılı kararının; öncelikle kararın yetkili organ tarafından alınmadığı, yatay geçiş yapıldığı dönemdeki mevzuata ve üniversitelerce belirlenmiş koşullara uygun olarak yatay geçiş yapıldığı, davalı üniversitenin yatay geçişe ilişkin kontenjan artırımına gitmiş olmasının ve başvuru süresini öne çekmesinin davacıya atfedilecek bir kusur olmadığı, nitekim kontenjan artırımı olmasa idi dahi davacının başarı sırasına göre eveliyetle kabul edilecek öğrencilerden olduğu, yatay geçişe ilişkin işlemlerde yokluk ve açık hata durumlarının kesinlikle bulunmadığı belirtilmek suretiyle hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir

MAHKEME AYRINTILI OLARAK İZAH İSTEDİ İDDİASI!

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 'yürütmeyi durdurma' davası kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan 'yokluk' ve 'açık hata hâli' oluşturduğunun "ayrıntılı olarak" izah edilmesini talep etti. Mahkeme, diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan yokluk ve açık hata hali oluşturduğunun ‘ayrıntılı olarak’ izah edilmesini istedi.

Öte yandan Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre ise İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin, yürütmeyi durdurma istemiyle açılan davada inceleme süreci devam ederken mahkemenin çok sayıda kurumdan konuyla ilgili yeni bilgi ve 36 ayrı belge talep ettiği öğrenildi.

Üniversiteden ayrıca, usulsüzlük iddiası ile ilgili olarak İmamoğlu’nun mezunu olduğu İşletme Fakültesi’nin Yönetim Kurulunca bir karar alınıp alınmadığının açıklanması da talep edildi. Mahkeme, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) ise 13 maddelik bir liste halinde yatay geçiş mevzuatlarıyla ilgili belgeleri talep etti.