İmamoğlu'nun diploma iptaline siyasi isimlerden tepkiler

İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 28 kişinin diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Kararın ardından siyasi isimlerden art arda tepkiler geldi.

Siyasilerden gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

KEMAL KILIÇDAROĞLU: KABUL EDİLEMEZ

"Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!"

Adaleti bir kez daha yok ettiniz…



Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 18, 2025

MUHARREM İNCE: HUKUK DEVLETİ İPTAL OLDU

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından "Diploma değil, hukuk devleti iptal oldu!" açıklamasını yaptı.

Diploma değil, hukuk devleti iptal oldu! — Muharrem İNCE (@vekilince) March 18, 2025

CANAN KAFTANCIOĞLU: PES ARTIK

"Bu memlekette çok hukuksuzluk gördük ama bu kadarına da pes artık! Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir. Vicdan/ahlak sahibi herkes ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuk dışı kararın karşısında, haksızlığa uğrayan Ekrem İmamoğlu’nun yanında olacaktır…"

Bu memlekette çok hukuksuzluk gördük ama bu kadarına da pes artık!



Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir.



Vicdan/ahlak sahibi herkes ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuk dışı kararın karşısında, haksızlığa uğrayan… — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) March 18, 2025

TANJU ÖZCAN: "BU KARARI ALDIRAN ÜST AKIL PİŞMAN OLACAKTIR"

"Haksız ve hukuksuz bir şekilde Sayın @ekrem_imamoglu‘nun 35 yıllık diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü şiddetle kınıyorum. Talimatla alınan bu kararın idari yargıdan döneceğine adım gibi eminim. Bir rektörlük koltuğu uğruna akademik unvanı olanların böylesine bir günaha ortak olması akıl almaz bir olaydır. Bu kararı aldıran üst akıl pişman olacaktır. Bu karara karşı birazcık bile olsa ülkesini seven, demokrasiye inanmış her kesimden vatandaşımızı amasız ve fakatsız Ekrem Başkan’ı daha çok desteklemeye davet ediyorum."

Haksız ve hukuksuz bir şekilde Sayın @ekrem_imamoglu ‘nun 35 yıllık diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü şiddetle kınıyorum. Talimatla alınan bu kararın idari yargıdan döneceğine adım gibi eminim. Bir rektörlük koltuğu uğruna akademik unvanı olanların… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) March 18, 2025

BUĞRA KAVUNCU: "SİYASİ VE HUKUKİ BİR DARBEDİR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün üniversite diploması, yarın tapu, her türlü resmi belge! Bu millet size bu ülkenin ayarlarıyla, hukuk sistemiyle bu kadar rahat oynama hakkını vermedi. TBMM'de, AK Parti sıralarından bu hukuksuzluğu sevinç çığlığı ve kahkahalarla alkışlayanlar oldu. Nasıl bir zihniyete sahip olduklarını gösterdiler, yazıklar olsun. Seçme ve seçilme hakkına yönelik alınan bu karar siyasi ve hukuki bir darbedir" dedi.

Bugün üniversite diploması, yarın tapu, her türlü resmî belge!



Bu millet size bu ülkenin ayarlarıyla, hukuk sistemiyle bu kadar rahat oynama hakkını vermedi.



TBMM'de, AK Parti sıralarından bu hukuksuzluğu sevinç çığlığı ve kahkahalarla alkışlayanlar oldu!



Nasıl bir zihniyete… — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) March 18, 2025

ALİ BABACAN: ÜLKEM ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kararla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Babacan, "Ülkem adına çok üzgünüm, kızgınım. Siyaseti, idare ve yargı gücü ile dizayn etmenin en bariz örneklerinden birini daha yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı, idare hukukunun, hukuk ve işlem güvenliğinin temel ilkeleri yok sayılarak alınmış bir karardır. Dünün mazlumlarının, maruz kaldıkları muamelelerin benzerlerini, muktedir olduklarında başkalarına katbekat uygulamaları ibretliktir. Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu hatalı karardan derhal dönülmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkem adına çok üzgünüm, kızgınım.



Siyaseti, idare ve yargı gücü ile dizayn etmenin en bariz örneklerinden birini daha yaşıyoruz.



Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı, idare hukukunun, hukuk ve işlem güvenliğinin temel ilkeleri yok sayılarak alınmış bir karardır.… — Ali Babacan (@alibabacan) March 18, 2025

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: ÜLKEYE YAZIK ETMEYİN

"Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin!"