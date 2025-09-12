İmamoğlu'nun diploma savunmasından: "Bu iddianameyi tanımıyorum, reddediyorum"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 11 Eylül’de İstanbul Adliyesi’nde görülmesi planlanan diploma davasının ilk duruşması, bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda yapıldı.

İmamoğlu, savunmasında iddianameyi sert sözlerle eleştirerek, “Davanın varlığı bile yüz karasıdır” dedi.

Savunmasında ayrıca yargılamayı siyasi bir hedef olarak nitelendiren İmamoğlu, “Bizi zannediyorlar ki zindanlarda susturabilecekler. Susmayız, susmayacağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu özetle şunları söyledi:

“Bu iddianamenin okunduğu zaman, karşınızda 35 yıl önce 18 yaşında bir delikanlının bütün bu işleri nasıl yaptığını, bu hayal dünyasını bir savcının nasıl kurabildiğini, bu saçmalığı ve bu gerçekten ahlak dışı bir metni nasıl yazabildiğini, ben tasavvur edemiyorum. Ama şunu ediyorum: Bu iddianameyi, o yazmadı. Bu iddianameyi bir sonraki seçimde kendisini yeneceğini bildiği kişi yazdırdı. İddianamenin özü ve neti budur. Başka bir anlamı da yoktur. Bunu başta söyleyeyim. Bu bağlamda, davanın gerçekten varlığı bile yüz karası bir durumdur.”

“Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'ne yazı yazıyor. Sadece bir cümlesini okuyacağım. 24 Şubat’da diyor ki, ‘Acele et, hemen karar ver, hemen karar ver!’ Çünkü diyor, ‘İstanbul Üniversitesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları vesaire vesaire dair idari işlemlerin, Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya, parantez içinde, YSK ve bunun gibi, devam edildiği..’. Telaş ediyor, Ekrem İmamoğlu gider, Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanı adayı olarak başvurur diye, başsavcı telaş ediyor. Yazan savcı telaş ediyor. Kendini ele veriyor. Bu evrak, aslında işin özeti. Çünkü YSK’ya, üniversite diploması, Sayın Hakim'im, bir tek cumhurbaşkanı adaylığı için veriliyor. Başka hiçbir makam için verilmiyor. Sadece cumhurbaşkanı adaylığı için. Bu tam bir rezalettir.”

“Kendisinde olmayan bir evrakın üzerinden, memleketi bu kadar zora sokmanın bir anlamı yok. Gerçekten bu ülkenin artık bir umut seferberliğe ihtiyacı var. Şu saçma sapan işlerden acilen kurtulmaya ihtiyacı var. Milletin parası cebinde eridi. Türk yargısı yerle bir edildi. Yerle bir. Yargılama yapılmıyor. İnfaz yapılıyor, yargısız infaz. Umut seferberliğine ihtiyacımız var, umut seferberliğine. Biz, işte bu umut seferberliğine talibiz. Milletimize korkuyu değil, umudu yaşatmak için de asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi zannediyorlar ki zindanlarda susturabilecekler. Susmayız, susmayız. Susmayacağız.”

“Siz bu ülkenin sandığını ve geleceğini koruyacaksınız, siz. Adalet. Önemli bir göreve talipsiniz, hepimizden daha önemli göreve. Biz önünüzde ceketimizi ilikleriz, ama sizin önünüzü ilikleyeceğiniz kimse yok bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde.”

“Toplumun yüzde 70’i, ‘Evet terörsüz bir Türkiye, insanların eşit olduğu, insanların hak ve hukukunun korunduğu, bu toplumun 86 milyon insanımızın eşit hissedar şeklinde yaşamın gerçeklerinin en iyi bir biçimde, her insanın, her haneye en pozitif şekilde dağıldığı bir Türkiye arzusunu dile getiriyor ve bu çerçevede de bunu istiyor. Yüzde 75 civarında böyle bir çözüm sürecinin olmasını. Ama gelin görün ki, bugün iktidarın bunu başarabilme ihtimaline yüzde 25 bile güvenen yok. Böyle bir vahim durumdayız. Gelen fırsatları kaçırıyoruz.”

“KENDİNDE O BELGE OLMAYAN KİŞİ, İNŞALLAH DİNLİYORDUR”

Duruşmanın görüleceği salona dakikalarca süren alkışlar eşliğinde giren İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla karşılandı. Savunması sırasında sıcak havanın etkisiyle ceketini çıkaran İmamoğlu, gömleğinin kollarını katlayarak ifadesini vermeye devam etti.

İmamoğlu, Mahkeme Başkanı’nın eğitim durumu sorusuna verdiği, “Yüksek lisans” ve “Sabıkanız var mı?” sorusuna verdiği "Allah'a şükür yok" yanıtları da salonda bulunanlarca alkışlarla karşılandı. İmamoğlu, hakimin iddianameden bölümler okuması ve bu bölümün uzaması üzerine, araya girerek, “Anlattığınız hiçbir şeyin benimle ilgisi yok hala,” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, duruşma salonunda üniversite arkadaşlarını göstererek, "Ben üniversite arkadaşlarımla çift kale maç yapabilirim. Bazılarının tavla oynayacak arkadaşı yok," dedi. İmamoğlu, okuma işleminin devam etmesi üzerine ikinci kez araya girerek, “Sayın Hakimim, araya giriyorum ama hala hiçbirinin benimle ilgisi yok farkında mısınız? Okumanız hoşuma gidiyor. Gayet memnunum, teşekkür ederim. Savcıyı biliyorum, kimin yazdığını. Benimle ilgili acelesi var çünkü. 18 yaşındayım bu arada. Ben şu an 18 yaşındayım bütün bu anlattıklarınız sırasında aklınızda olsun da. Okumayacağım dediniz ama tamamını okuyorsunuz. Ben anlamadım şu an anda amacınızı. Ama dinlemek beni rahatsız etmiyor, onu söyleyeyim. Umarım O da dinliyordur. İnşallah O da dinliyordur. Kendinde o belge olmayan kişi, inşallah dinliyordur. Ben 18 yaşındayım ve sizi dikkatlice dinliyorum şu anda sayın Hakimim. Bütün bunları nasıl yapmışım, merak ediyorum. Haydi bakalım. Ben de iddianamenin rezaletinin altını çiziyorum” şeklinde konuştu.

“BU İDDİANAMEYİ BİR SONRAKİ SEÇİMDE KENDİSİNİ YENECEĞİNİ BİLDİĞİ KİŞİ YAZDIRDI”

İmamoğlu’nun iddianamenin kısmen okunmasından sonra yaptığı savunmanın tam metni şöyle oldu:

“Sizi daha iyi görebilmemi sağlarsanız, gerçekten onur duyarım. Yani sadece saçınızı görüyorum. Bence bu düzen de biraz saçma bir düzen yani. Hakimin beni görmesi, benim onu görmem gerekiyor. Buradaki fiziksel kurgunun yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü tam arkanızda, ‘Adalet mülkün temelidir’, yani devletin temelidir diyor ve sizin onu temsil ettiğinizi bilerek, yüksek bir saygıyla sizinle bugün burada savunmamı yapacağım. Ama siz iddianameyi uzun uzun okudunuz. Bu iddianamenin okunduğu zaman, karşınızda 35 yıl önce 18 yaşında bir delikanlının bütün bu işleri nasıl yaptığını, bu hayal dünyasını bir savcının nasıl kurabildiğini, bu saçmalığı ve bu gerçekten ahlak dışı bir metni nasıl yazabildiğini, ben tasavvur edemiyorum. Ama şunu ediyorum: Bu iddianameyi, o yazmadı. Bu iddianameyi bir sonraki seçimde kendisini yeneceğini bildiği kişi yazdırdı. İddianamenin özü ve neti budur. Başka bir anlamı da yoktur. Bunu başta söyleyeyim. Bu bağlamda, davanın gerçekten varlığı bile yüz karası bir durumdur.”

“DARBEYİ DESTEKLEYENLERİ ONA APARAT OLANLARI BURADAN EN YÜKSEK SEVİYEDE KINIYORUM”

“Bugün 12 Eylül. 12 Eylül, bu anlamda Türk toplumunun hafızasında net olarak darbeyi hatırlatır. Bu bağlamda da açıkçası ama askeri olsun ama sivil olsun ama siyasi olsun ama iktidar eliyle olsun ama iktidar eliyle beslenen bir cemaat tarafından yapılmış olsun… Tüm darbeleri darbeyi yapanları, darbeyi alkışlayanları, darbeyi pohpohlayanları, darbeyi destekleyenleri ona aparat olanları buradan en yüksek seviyede kınıyorum. Ve açıkçası ülkemizin, bu tür darbelerle yüz yüze kalmamasını da diliyorum. Ama ne yazık ki şu anda da bir darbe sürecinin içerisinde olduğumuzun da yine altını çizmek isterim. Bu manada, karar verenlerin ve bu sürece alet olanların ne kadar büyük bir bedel ödettiğini de topluma, millete, milletin geleceğine, yine altını net olarak çizmek istiyorum. 1 yıldır böyle bir kurgunun başladığı ve 18 Mart'ta diplomamın iptaliyle fitilinin çekildiği, 19 Mart'ta da yapılan operasyonlarla sürecin başladığı, gerçekten çok acı bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Bu ara çok sıcak oldu. Kusura bakmazsanız"