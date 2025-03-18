İmamoğlu'nun diploması iptal edildi: CHP MYK'nin olağanüstü toplanması bekleniyor

İstanbul Üniversitesi yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Bu karar yok hükmündedir. Üniversite Yönetim Kurulu bu kararı alamaz. Fakülte yönetimi alır" dedi. İmamoğlu'nun diğer avukatı Turan Taşkın Özer ise, "Kazanılmış hukuka uygun hakkın geri alınması mümkün değil. Usule uygunluk gereği işletme fakültesi yönetim kurulu karar alması gerekirdi" diye belirtti.

İstanbul Üniversitesi'nin aldığı bu kararın ardından CHP MYK'sinin olağanüstü toplanması bekleniyor.