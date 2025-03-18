İmamoğlu'nun diploması iptal edildi: Hukuki süreç nasıl işleyecek?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ivedilikle gönderilecektir."

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İmamoğlu'nun avuukatı Mehmet Pehlivan, CHP MYK'sine Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik soruşturma hakkında bilgi notu göndermişti.

Söz konusu bilgi notunda diplomanın iptali sonrası hukuki sürecin nasıl işleneceği şu ifadelerle anlatılmıştı:

Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması şeklinde yeni bir idari işlemdir.

Bu nedenle idari işleme karşı, İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacaktır. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacaktır. İstinaf incelemesi neticesinde Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz incelemesine gidecektir. Dava sürecinde bir yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde yükseköğrenim mezuniyeti bulunmayacaktır.

Bu soruşturmanın yetki saptırması olduğu, dolayısıyla “yargı tacizi” olarak kategori konumlandırılması nedeniyle de AİHS’in 18. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de çift şeritli başvuru yapılacaktır."

DİPLOMAYI KİM İPTAL EDEBİLİR?

Bilgi notunda "Diploma hakkında iptal kararını kim verebilir?" sorusuna, ""Diploma hakkında karar verebilecek tek mercii, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kuruludur. Savcılığın, YÖK’ün, Rektörlüğün bu konuda bir karar verme yetkisi yoktur. Fakülte Yönetim Kurulu, 7 üyeden oluşmaktadır" yanıtı verilmişti.