İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti: İstanbul Üniversitesi'nin rektörü hakkındaki haberler engellendi

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi’nin rektörü Osman Bülent Zülfikar hakkındaki haberler erişime engellendi.

Kararı erişim engellerini takip eden Free Web Turkey’in X hesabı duyuruldu. Yapılan paylaşımda, “İÜ Rektörü hakkındaki haberlere erişim engeli İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar hakkındaki haberler İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.01.2026 tarihli ve 2026/559 kararıyla "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi” denildi.

“KARARIMIZ KESİN” DEMİŞTİ

Rektör Zülfikar geçen ay yaptığı bir açıklamada diploma iptaline ilişkin şunları demişti: “Diplomanın iptal kararı 18 kişinin 18'inin oyuyla oy birliğiyle alındı. Bizim yetkimiz olmasa biz neden yetkimizin dışında iş yapalım? Bu bizim yetkimiz. Bir diplomaya baktığınız zaman altında dekanın imzası var, rektörün imzası var. Rektör imzalamadan diploma tamamlanmıyor ki. Bir de tabii orada bizim hukuken savunduğumuz konu şu. Burada geçmiş yıllarda da yapılmış bir itiraz var ve buradan giden cevaplar var. Savcılığın önce YÖK'e yolladığı, sonra YÖK'ten bize gelen bir itiraz var. İtiraz bir üst kurumda görüşülür. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bu konuda yetkilidir. YÖK yasası buna bu izni veriyor. İşin hukuki, yargı boyutu zaten sürüyor. İkinci aşaması da geçti. Yürütmeyi durdurma almak istedi karşı taraf, reddedildi. Şimdi iş, hâkimin yargılamaya karar vermesi aşamasında. Muhtemelen bu yıl içerisinde bitmesi bekleniyor. Yürütmeyi durdurma reddi verildi. Bizim kararımız kesin. Biz diplomayı iptal ettik.”