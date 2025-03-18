İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine CHP'den sert tepki: "Demokrasiye darbe girişimidir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 27 kişinin diplomalarının atanmış bir rektör tarafından hukuksuz ve siyasi saiklerle iptal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Taşcıer, bu durumun demokrasiye, anayasaya, temel hak ve özgürlüklere yönelik açık bir darbe girişimi olduğunu ifade etti.

"Diploması dahi tartışmalı olan bir kişinin talimatıyla, eğitim ve liyakatten uzak kişilerin girişimiyle alınan bu karar, ülkemizin geleceğini karartmak isteyenlerin oynadığı karanlık bir oyundur," diyen Taşcıer, kararın siyasi intikam amacıyla alındığını ve eğitimlerini emek vererek tamamlayan kişilerin haklarının gasp edildiğini belirtti.

Hiçbir siyasi iktidarın ve atanmış yöneticinin keyfi kararlarla insanların eğitim haklarını ellerinden alamayacağını dile getiren Gamze Taşcıer, bu kararın hukuken ve vicdanen yok hükmünde olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Taşcıer, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Taşcıer, demokrasiye, adalete ve liyakate inanan tüm kesimleri, ülkeyi bu karanlıktan kurtarmak adına mücadeleye davet etti.