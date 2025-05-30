İmamoğlu'nun diplomasının iptali: Kararı imzalayan profesörün makalesi için 'sahtekârlık' suçlaması

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için imza veren akademisyenle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Pehlivan, bugünkü "İmamoğlu’na ‘sahteci’ diyen isim ‘sahteci’ mi?" başlıklı yazısında söz konusu detaylara yer verdi.

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle ilgili YÖK Denetleme Kurulu’ tarafından hazırlanan araştırma raporunun altındaki birinci imzanın Prof. Dr. Metin Dağdeviren’e ait olduğunu anımsattı.

Endüstri mühendisliği alanında akademisyenlik yapan Dağdeviren'in 2020 yılından beri de YÖK’teki o en kritik konumdan birinde olduğunu belirten Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl: 2021.

Metin Dağdeviren, üç akademisyen arkadaşıyla ortak bir makaleye imza attı. Makale “Küresel Bulanık Kümeler Üzerine Güncel ve Kapsamlı Bir Derleme (A stateof-the-art survey on spherical fuzzy sets)” başlığını taşıyordu. Dağdeviren ve arkadaşları makalede özetle, “küresel bulanık kümeler” adı verilen matematiksel bir konuyla ilgili yazılmış bilimsel çalışmaları inceliyordu.

İşte bu makale “Journal of Intelligent & Fuzzy Systems” adlı uluslararası hakemli bir dergide yayımlandı. Bilenler bilir, böylesi bir dergide makale yayımlatmak akademik kariyer kadar uluslararası prestij açısından da çok değerli.

DERGİ MAKALEYİ GERİ ÇEKTİ

Gelin görün ki...

Hollanda merkezli yayıncı dergi bazı ihbarlar aldı ve bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma sonrasında da şüpheler haklı çıktı ve Metin Dağdeviren’in yazarları arasında olduğu makale geri çekildi. Dergi “üzüntü duyduklarını” ilan ettiği açıklamasında, kararlarına gerekçeleri de maddeledi.

Buna göre, ilgili makalede şüphelenilen ihlaller şöyle sıralandı:

* Atıf manipülasyonu örnekleri, (araştırma makalesi ile ilgisi olmayan kaynaklara yapılan alıntılar dahil)

* Tutarsız, konu dışı metinler ve “işkence edilmiş ifadeler”, (Yani anlam bütünlüğü bozulmuş, bilgisayar desteğiyle oluşturulmuş yapay cümleler.)

* Gönderim sürecine yetkisiz üçüncü tarafların muhtemel müdahalesi,

* Yazarlar ve hakemler arasında, yayın öncesinde tespit edilemeyen işbirliği veya gizli anlaşma şüphesi,

* Daha sonra geri çekilmiş bazı araştırma makalelerine yapılan atıflar. (Bu atıfların, üçüncü taraf müdahalesi ve manipüle edilmiş hakemlik süreçleriyle ilişkili olduğu anlaşılmıştır.)

İşte bu sebeplerden dolayı da, 17 Nisan 2025 tarihinde ilgili makale uluslararası dergi tarafından geri çekildi.

Yani...

Yanisi şu: Bir profesörün YÖK Denetleme Kurulu üyesi olduğu sırada yazdığı makalede sahtecilikler tespit ediliyor. Kanunlara göre kendisinin işlediği gibi ağır ihlalleri soruşturan makamda oturan aynı profesör, bir de “Ekrem İmamoğlu’nun diploması kanunlara uygun değil” diye rapor yazıyor."

DAĞDEVİREN'DEN AÇIKLAMA

Pehlivan, “Journal of Intelligent & Fuzzy Systems” adlı derginin kararını Metin Dağdeviren’e sordu. Dağdeviren'in yaptığı açıklamayı 7 maddede açıklayan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"* Çalışmamızın ilgili dergide kör hakem süreçlerinden geçerek yayımlanması dergi misafir editörleri tarafından uygun görülmüştür. Tüm bu süreçlerin e-posta ortamında kanıtları bulunmaktadır.

* İlgili derginin başka bir yayınevine geçmesi neticesinde ilgili dergide daha önce yayımlanan 685 makalenin geri çekildiğine ilişkin web sayfası üzerinden bir duyuru yapıldığı ve bizim makalemize de bu 685 makale içinde yer verildiği görülmektedir.

* Geri çekilmeye ilişkin duyuruda yer alan genel açıklamaları kendi makalemiz açısından hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

* Son 4 yıldır dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bir akademisyen olarak yaptığım tüm akademik çalışmaların olduğu gibi bu çalışmanın da sonuna kadar arkasındayım."