İmamoğlu'nun diplomasının iptali prestij kaybettirdi: İstanbul Üniversitesi uluslararası sıralamalarda geriledi

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 33 yıllık diplomasını yatay geçiş usulsüzlüğü iddiasıyla iptal etmesinin ardından prestiji tartışma konusu olan İstanbul Üniversitesi, uluslararası sıralamalarda da prestij kaybediyor.

Üniversite sıralamalarında en prestijli kurumlardan Times Higher Education (THE) ve Quacquarelli Symonds (QS) derecelendirme kuruluşları geçen günlerde son sıralamalarını açıklamışlardı. İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesiyle tartışılan İstanbul Üniversitesi iki sıralamada da geriledi.

SIRALAMADA GERİLEDİ

THE’nın üniversite sıralamasında 2025’te 1201-1500 arasında olan üniversite 2026’da da bu aralıkta yer aldı. Ancak listeye giren Türk üniversiteleri arasında 2025’te 30’uncuyken 2026’da 33’üncülüğe geriledi. Üniversitenin genel puanı 27,3-32 arasında kaldı. Üniversitenin “Araştırma kalitesi” puanı 33,2’den 3,1’e, “Uluslararası görünüm” puanı ise 40,7’den 38,4’e düştü.

QS sıralamasında ise 2025’te 621’inci olan İstanbul Üniversitesi 2026’da 628’inciliğe geriledi. Sıralamaya giren üniversiteler içinde 6’ncıyken 7’nciliğe geriledi.

İNCELEMEYE ALINMIŞTI

İstanbul Üniversitesi, işletme fakültelerinin küresel ölçekte akreditasyonunu sağlayan AACSB adlı kuruluşa şikayet edilmişti. Kuruluş başvuruyu incelemeye almıştı.