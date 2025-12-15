İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin işleme karşı açtığı dava, İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi’nde 15 Ocak 2026 tarihinde görülecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin işleme karşı açtığı davanın tarihi belli oldu.
İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi’ndeki duruşma, 15 Ocak 2026 tarihinde görülecek.
İmamoğlu’na açılan kamuoyunda diploma davası olarak bililnen davanın son duruşmasında erteleme kararı çıkmıştı.
Söz konusu davanı bir sonraki duruşması 30 Mart 2026’ya ertelenmişti.
Ara kararda İdare Mahkemesi’ndeki diploma iptaline ilişkin açılan davanın kararının beklenmesi hükmedilmişti.
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI REDDEDİLMİŞTİ
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun 1994 tarihli İstanbul İşletme Fakültesi İngilizce Bölümü diplomasını 20 Mart'ta iptal etmiş, ardından diploma üniversitenin veri tabanından da silinmişti.
İmamoğlu ise 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta ise tutuklanmıştı.
Aynı gün CHP'nin düzenlediği ön seçimde tek aday olan İmamoğlu partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti.
İmamoğlu'nun avukatları, diploma iptaline karşı dava açmış ancak davanın açıldığı İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi, diploma iptaline karşı yürütmeyi durdurma talebini reddetmişti.