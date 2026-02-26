İmamoğlu'nun duruşması öncesi sürpriz gelişme: Dava düştü

Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve siyasi yasak talebi içeren “çirkin” davası, ilk duruşma görülmeden önce ön ödeme yapılması nedeniyle düştü.

halktv.com.tr'nin haberine göre; İmamoğlu’nun, Beykoz Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Serkan Şahin’in kendisine yönelik ifadelerine, “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” sözleriyle yanıt vermesinin ardından hazırlanan iddianame, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İLK DURUŞMA YARIN YAPILACAKTI

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi sonrası davanın ilk duruşmasının 27 Şubat 2026 tarihinde görülmesi planlanıyordu. Ancak duruşma öncesinde dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkemenin ön ödeme hükümleri kapsamında belirlediği tutarın, yasal süre içinde yetkili makamlara yatırılması üzerine davanın düşürülmesine karar verildiği öğrenildi.

SİYASİ YASAK TALEP EDİLMİŞTİ

İddianamede, İmamoğlu’nun sözleri nedeniyle “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilirken, ayrıca hakkında siyasi yasak uygulanması da isteniyordu.

BENZER DAVA DA ÖN ÖDEME İLE KAPANMIŞTI

İmamoğlu hakkında daha önce de, tutuklandığı gün “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında adliyede bulunduğu sırada görevli iki savcıya hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla görülen dava, savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen İmamoğlu’nun ön ödeme yapması üzerine ekim ayında düşmüştü.