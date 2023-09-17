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İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki taşlı saldırıya dava açıldı: 28 kişi yargılanacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi kapsamındaki Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıya dava açıldı. Dava kapsamında 28 kişi yargılanacak.

Güncel
  • 17.09.2023 11:06
  • Giriş: 17.09.2023 11:06
  • Güncelleme: 17.09.2023 11:13
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İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki taşlı saldırıya dava açıldı: 28 kişi yargılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi sürecindeki Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin dava açıldı.

NTV'nin aktardığına göre, dava kapsamında 28 kişi yargılanacak.

İddianamede saldırının örgütlü gerçekleşmediği iddia edildi.

Davanın tarihi ise henüz belli değil.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen miting bir grubun taşlı saldırısı nedeniyle yarıda kalmıştı.

Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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