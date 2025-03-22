İmamoğlu'nun evinin önündeki polis ablukası LeMan’ın kapağında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahı evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınma süreci, LeMan dergisinin kapağına taşındı.

Dergide, çevik kuvvet polislerinin arasında okul yoluna çıkan küçük bir kız çocuğu ve Dilek İmamoğlu’nun ifadeleri yer aldı.

LeMan kapağındaki karikatürde, okul çantası taşıyan küçük bir kız çocuğu, çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu barikatın arasından ilerliyor.

Dilek İmamoğlu, gözaltı sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. 13 yaşında bir kızım var ve her şeye rağmen ‘Okula gideceğim, hayatıma devam edeceğim’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.