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İmamoğlu'nun gözaltına alınması Ankara'da protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle gözaltına alınmasının ardından protestolar sürüyor. Ankara'da protestonun merkezinde Güvenpark vardı. Çok sayıda yurttaş, Güvenpark'ta toplandı.

Güncel
  • 19.03.2025 20:07
  • Giriş: 19.03.2025 20:07
  • Güncelleme: 19.03.2025 22:39
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun gözaltına alınması Ankara'da protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından protestolar sürüyor. Ankara'da protestonun merkezinde Güvenpark vardı. Çok sayıda yurttaş, Güvenpark'ta toplandı.

Adalet Bakanlığı'na yürüyen halk, ıslıklarla tepki gösterdi.

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