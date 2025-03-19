İmamoğlu'nun gözaltına alınması Ankara'da protesto edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle gözaltına alınmasının ardından protestolar sürüyor. Ankara'da protestonun merkezinde Güvenpark vardı. Çok sayıda yurttaş, Güvenpark'ta toplandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından protestolar sürüyor. Ankara'da protestonun merkezinde Güvenpark vardı. Çok sayıda yurttaş, Güvenpark'ta toplandı.
Yurttaşlar Ankara'da toplanmaya başladıhttps://t.co/xKRnzfVkAH pic.twitter.com/3mjmlSCtGs— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025
Adalet Bakanlığı'na yürüyen halk, ıslıklarla tepki gösterdi.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler Türkiye'nin her yerinde artarak çoğalıyor!— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025
Ankara'da Adalet Bakanlığı'na yürüyen kitle ıslıklarla gözaltılara tepki gösteriyorhttps://t.co/xKRnzfVSqf pic.twitter.com/ebQ9SGFarg