İmamoğlu'nun gözaltına alınması Ankara'da protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından protestolar sürüyor. Ankara'da protestonun merkezinde Güvenpark vardı. Çok sayıda yurttaş, Güvenpark'ta toplandı.

Adalet Bakanlığı'na yürüyen halk, ıslıklarla tepki gösterdi.