İmamoğlu'nun gözaltına alınması dış basında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Pek çok medya kuruluşu, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Türkiye'deki siyasi gerilimlerin artışı ve muhalefete yönelik baskıların bir parçası olarak değerlendirdi.​

Associated Press (AP), İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' bağlantıları iddialarıyla gözaltına alındığını, bunun hükümetin muhalefet liderlerine yönelik baskısının bir parçası olarak görüldüğünü belirtti.

Haberde, İmamoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibi olduğu ve gözaltına alınmasının muhalefet tarafından demokratik süreçlere müdahale olarak kınandığı vurgulandı. ​

Financial Times ise Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, Erdoğan'a karşı potansiyel bir rakibin etkisiz hale getirilmesi olarak değerlendirdi. Haberde, İmamoğlu'nun siyasi konuşmaları nedeniyle birçok cezai soruşturmayla karşı karşıya olduğu ve hükümeti yargıyı kullanarak iktidarını sürdürmekle suçladığı belirtildi. ​

Reuters ise aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 100 kişi hakkındaki suçlamaları belirterek sabah saatlerinde gözaltı operasyonlarının başladığıtı yazdı.

Haberde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bu hamleyi "gelecekteki cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe girişimi" olarak nitelendirdiği ve İmamoğlu'nun siyasi mücadelesine devam edeceğini belirttiği aktarıldı. ​