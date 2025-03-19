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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sanatçılardan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Güncel
  • 19.03.2025 20:11
  • Giriş: 19.03.2025 20:11
  • Güncelleme: 19.03.2025 22:53
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sanatçılardan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Birçok sanatçı, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi ve destek mesajı paylaştı.

İşte o mesajlar:

Piyanist Fazıl Say, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı sırada çektiği videoyu "İmamoğlu’na gözaltı. Türkiye endişeli…" notuyla paylaştı.

Tiyatrocu Levent Üzümcü de "Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?" dedi.

Mustafa Sandal ise sadece siyah bir ekran paylaştı.

Şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Her şey çok güzel olacak:) Adalet yerini bulacak. Umutsuzluğa karşı hep birlikte olacağız!" dedi.

Berna Laçin de Ahmet Hamdi Tanpınar'dan alıntı yaparak yaşananlara tepki gösterdi. "Dün akşam üzeri , uzun zaman sonra ilk defa şöyle sıradan bir muhabbet yapmak istedim ama ne mümkün. Ama Tanpınar’ın dediği gibi 'Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkânını vermiyor'"

Şarkıcı Emir Can İğrek, "Kahrolsun istibdat" şeklinde paylaşım yaparak tepkisini gösterdi.

Oyuncu Mert Fırat, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek tepki gösterdi. Fırat, "Hâkimiyet, bila kayd-u şart milletindir. Demokrasi herkese lazım! Korkma!" paylaşımı yaptı.

Oyuncu Özge Özpirinçci "Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey güzel oldu' demek istiyorum" dedi.

Usta edebiyatçı Ahmet Ümit tepkisini "İmamoğlu gözaltında, Yazık, çok yazık. Türkiye'de demokrasinin son kırıntıları da ortadan kaldırılıyor" sözleriyle dile getirdi.

Oyuncu Pınar Altuğ da Instagram'dan karlı bir video paylaştı ve "Bembeyaz bir güne kapkaranlık uyandık" ifadelerini kullandı.

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