İmamoğlu'nun hakimlik ifadesi: Benim için bunları yazanlar, meslek şerefini kaybetmiş kişilerdir!

Hakkında yürütülen "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikte verdiği ifadeye ulaşıldı.

İfadesinde, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadleri tekrar eden İmamoğlu, kendisine "bir kumpas ve pusu düzeni" kurulduğunu, iddiaların kendisi için çöp niteliği taşıdğını söyledi. İmamoğlu, "Bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir, ne de benimle ilgili fikir beyan edebilir" dedi.

Kendisine yönelik suçlamalara sert tepki gösteren İmamoğlu, "Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namuslarını kaybetmiş kişilerdir" ifadelerini kullandı.

"MESLEK NAMUSUNU, MESLEK AHLAKINI YİTİRMİŞ İNSANLAR..."

İfadesinde bir kez daha yargı mensuplarına seslenen İmamoğlu, "Bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin" şeklinde konuştu.

Dünden daha güçlü olduğunu söyleyen İmamoğlu, "86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracağız" dedi.

halktv.com.tr'nin aktardığına göre, İmamoğlu'nun hakimlik ifadesi şöyle:

"Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur aynen tekrar ederim, ama mahkeme anında elime geçen sevk yazısında benden ifade alan savcının isminin olmadığı, farklı iki savcının isminin olduğunu gördüm. Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnadı görmekteyim, hepsi benim için çöp niteliğindedir. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namuslarını kaybetmiş kişilerdir, bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum, çünkü bu tür pusu ve kumpas işi terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir diye düşünüyorum, yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır.

Yüce Türk yargısına ve onbinlerce namuslu yargıç, savcılara sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin. Şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler, dolayısıyla suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir, benim vatan ve millet sevgimi, bayrak sevgimi ve bu ülkede yaşayan 86 milyon insanı barış ve huzur içerisinde yaşayacakları bir ülke sevdamı bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir, ne de benimle ilgili fikir beyan edebilir.

"ÜLKEMİZE ZARAR VERENLERİ ÇOK İYİ BİR NOKTADAN GÖREN YERDEYİM"

Benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçecek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi anasının karnından doğmadı, ben dün 'ne istediler de vermedik' diyenlerden ve 'dün dünde kaldı cancağızım' diyenlerden değilim. Dün de ne istediler de vermedik dediklerinde ülkenin zararlarını gördüğüm yerdeydim. Bugün de ülkemize zarar verenleri çok iyi bir noktadan gören yerdeyim.

Beni doğuran anne ve baba vatana ve millete faydalı olma noktasında yetiştirmiş, ben Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyetin 2. Yüzyılında gençleri ile tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim. Bu hedefimi bu milletin 86 milyon insanımızın evlatları ile birlikte başaracağımızı milletimiz görecek ve yaşacaktır, bu terör örgütü kimliği ile hareket eden bu iddianameleri yazan, uyduran, kumpasla beni alt etmeye çalışan yargıyı perişan eden ve siyasetin aparatı haline getirme gayreti içinde olan kişi ve şürekasi ile milletimiz ve devletimiz adına bayrağımız ilelebet dalgalansın diye sonsuz mücadele edeceğimi dünden daha güçlü olduğumu ve 86 milyon insanın varlığını arkamda hissettiğimi ve 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracağız, Allah yolumuzu açık etsin, bu mahkemeye gelen bütün karalayıcı, kumpas içerikli iddiaları reddediyorum, tabi ki serbest bırakılmamı talep ediyorum."

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'in cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. Hakimlik 'terör' soruşturmasında ise savcılığın tutuklama talebinin reddedilmesine karar verdi.