İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli: X kararının hakimi, dikkat çeken kararlara imza atmış

HABER MERKEZİ

Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabını erişime engelleyen İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi’nin daha önce de kamoyunda dikkati çeken kararlara imza attığı anlaşıldı.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Sezgin Baran Korkmaz hakkında verilen mal varlıklarına el koyma kararını kaldıran bu hakim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun başvurusu üzerine HÜDAPAR ile Hizbullah arasındaki ilişkiyi anlatan toplam 47 haber ve paylaşıma erişim engeli getirilmişti.

Kararda, ‘Söz konusu haber ve paylaşımların, başvuru sahiplerinin siyasi itibarlarını sarsıcı ve kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğunun görüldüğü’ ifade edilmişti. Kararın altında yine aynı hakimin imzası bulunuyor.

SADAT hakkındaki haberlere getirilen erişim engeli kararını da aynı hakim aldı.