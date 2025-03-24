İmamoğlu'nun 'İBB Başkanı' unvanını kaldırmıştı: Tepkiler sonrası Google'dan geri adım

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

Tutuklama kararı sonrası arama motoru Google, Ekrem İmamoğlu'nun unvanını değiştirdi.

İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında, yalnızca "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyordu.

TEPKİ ÇEKTİ

Google'ın unvan değişikliğine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından ise Google geri adım attı.

Google, İmamoğlu'nun "İBB Başkanı" unvanını geri getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında yeniden "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyor.