İmamoğlu'nun iddianamesini hazırlayan Başsavcı Vekili, Ahmet Özer operasyonunu yapan isim çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameyi hazırlayan Başsavcı Vekili daha önce de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer operasyonunu yönetmişti. O dönem yapılan haberlerde, Başsavcı Vekili'nin annesinin MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, 26 Aralık 2024'te İstanbul Başsavcısı ile Başsavcı Vekili'ni makamında ziyaret edip görüştüğünü duyurmuştu.