İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Mücadele sözü verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında ifade verdi. Edinilen bilgiye göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.

106 kişi hakkında yakalama kararı bulunan ve çarşamba sabahı gerçekleştirilen operasyon kapsamında şu ana kadar 90 kişi gözaltına alınırken ifade işlemleri de bugün başlamıştı.

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı.

İmamoğlu’nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de ifadesinin alınması bekleniyor.

İmamoğlu'nun ifadesinde "Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok" dediği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorulan ilk soru ise “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” oldu. İmamoğlu bu soruya, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” karşılığını verdi.

İmamoğlu’na, İBB tarafından yapılan ihaleler ve sonuçları soruldu. İmamoğlu’nun cevabı ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” şeklinde oldu.

Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafı gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, soruların içeriğini anladığını söyleyerek, “Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir” dedi.

Mücadelenin yıllardır devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, "Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim” dedi.

MİLLETİMİN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUM

İmamoğlu ifadesinde “16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı milletimin huzurunda söz veriyorum" dedi.