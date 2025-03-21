İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı: Tüm suçlamaları reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında ifade verdi. Edinilen bilgiye göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.

106 kişi hakkında yakalama kararı bulunan ve çarşamba sabahı gerçekleştirilen operasyon kapsamında şu ana kadar 90 kişi gözaltına alınırken ifade işlemleri de bugün başlamıştı.

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı.

İmamoğlu’nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de ifadesinin alınması bekleniyor.

YARIN HAKİMLİĞE SEVK EDİLECEK

Ekrem İmamoğlu'nun yarın adliyeye sevk edileceği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.