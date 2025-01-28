İmamoğlu'nun işaret ettiği bilirkişi konuştu: Yarası olan gocunur

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesine konuştu.

Büyükcanayakın, 1976’dan bu yana devlet memuru olduğunu, 2002’den beri de davalara bilirkişi olarak atandığını söyledi.

“Beni neden hedef tahtasına koydular anlamadım” diyen Büyükcanayakın, “Beşiktaş ve Esenyurt’ta belediye başkanları her işten yasaca ve idareten sorumlu olduğu için hukuksuz kararlar karşısında hesap vermeleri gerekiyor. Ancak son kararı yargı veriyor” ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN YARASI BÜYÜK"

Belediye başkanlarının yetkilerini dağıtsa bile sorumluktan kurtulamayacağını belirten Büyükcanayakın “Yarası olan gocunuyor. 2010’da AK Parti ve MHP belediyeleri hakkında da olumsuz raporlarım oldu. Ancak kimse ses çıkarmadı. Bunların yarası büyük. Aba altından sopa gösteriyorlar” diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA YANIT

Ekrem İmamoğlu’nun "Bizim davaları kasıtlı olarak Satılmış Bey’e veriyorlar" sözlerine yanıt veren Büyükcanayakın, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Mahkeme istediği bilirkişiyi atar. Hatta birden fazla heyet de görevlendirebilir. Kasti olarak hazırladığımız bir rapor yok. Bizi görüşmeye telefonla çağırdılar, gittik" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜME GELEN BELGEYE BAKARIM"

Birçok dosyada bilirkişi olarak yer aldığını belirten Büyükcanayakın, "Ben soruşturma çerçevesinde önüme gelen belgeye bakarım. Hukukun gereği neyse onu yaparım" dedi.

Büyükcanayakın, Adalet Bakanlığı ve yargının hedef yapılmaması gerektiğini söyledi.