İmamoğlu'nun kampanya direktörü Özkan'dan 'ahmak davası' yorumu: Keşke yapsalar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve hakkında siyasi yasak ile hapis cezası istenen ‘Ahmak Davası’na yönelik tepkiler devam ediyor.

İmamoğlu'nun kampanya direktörü, siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, 'ahmak davası'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Ahmak davasıyla ilgili karar versinler, Ekrem Bey’in gücüne güç katarlar. Her gün dua ediyorum yapsınlar diye. Keşke yapsalar. O zaman Türkiye’nin nasıl başka bir yere döndüğünü görürüz" dedi.

T24'ten Gözde Yel'in aktardığına göre; Veri Poll Araştırma’nın "İBB Hizmetleri Memnuniyet Araştırması" sunumundaki panelde konuşan Özkan, insanlık tarihinin genellikle ileri gittiğini ancak Türkiye’nin “çukura düştüğünü” söyleyerek, “Türkiye tarihinde olmadık bir şekilde fakirleşme, orta direğin yok olması, Türkiye’nin ulusal güvenliğinin çok büyük risklerle karşı karşıya kalması gibi durumlarla karşı karşıyayız” dedi.

"EKREM BEY TEK ALTERNATİF"

“Buradan çıkışa ihtiyaç var” diyen Özkan, şöyle devam etti:

“Buradan çıkış için Ekrem Bey tek alternatif, başka birisi yok... Elbette başka belediye başkanları da var Mansur Bey gibi, başka isimler de var… Ama bu ülkeyi kim yönetebilir, kimin vizyonu var, bu ülkeyi buradan ileriye kim götürebilir diye baktığınız zaman başka birisi yok.

Kara propagandalardan etkilenmeden, birinin buradan Türkiye’yi çıkarması gerekiyor. Burada herkese görev düşüyor. Ekrem Bey’in tek başına yapabileceği bir şey değil, ülkenin hep beraber yapabileceği bir şey, o kadar kötü bir noktadayız çünkü.”

“ERKEN SEÇİM BEKLENTİM YOK”

Kendisine yöneltilen soru üzerine erken seçim beklentilerine ilişkin olarak konuşan Özkan, şunları kaydetti:

“Erken seçim beklentim yok. Türkiye ekonomisi daha da kötüleşecek, rejim son dakikaya kadar imkanlarını kullanmaya devam edecek. Bu gibi rejimlerde ekonomi çöker; çıkış yolu, doğru bir dava, doğru bir kadro ve doğru bir liderle olur. Bu da ancak demokratik yollarla olur. Bu gibi rejimler, riskin ne kadar yüksek olduğunu bilirler, o yüzden son dakikaya kadar gitmeyeceklerdir.

Ama yasal olarak yeniden aday olması için (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) yol bulunması lazım. Ya normalleşme diyerek CHP ile anayasa değişikliğine gideceklerdi, bu olmadı. Ya da anayasayı başka türlü değiştirebilirlerse değiştirecekler. Öcalan’a teklif edilen şey de aslında bu kapsamda teklif edildi olarak değerlendirebilir. Öcalan ile birlikte, DEM ile birlikte Anayasa’yı parlamentodan geçirelim, oradan adaylığın yolu açılsın diye düşündüler. O da şu an duvara tosladı. Bunları gördükleri için kolay kolay erken seçime gitmeyebilirler ancak ortağı aynı fikirde olmayabilir. Daha önce birkaç kez düzeni yıktı ortağı, yine yıkabilir. Şu an gerilimi görüyoruz.”

“TABİİ Kİ İMAMOĞLU DİYECEĞİZ”

Özkan, “İmamoğlu’nun adaylığı” tartışmaları hakkında da şunları kaydetti:

“41 yıldır iletişimin içindeyim ve siyasetle ilgileniyorum. Ekrem Bey çok özel bir adam. Ekrem Bey’in ilk seçim belediyesini Beylikdüzü’nde yaptık ve kazandık, o zaman da rockstardı bugün de rockstar. Bu iletişimle ilgili değil, personasının kendisinde var. Böyle birinin iletişimini yapmak o kadar kolay ki. Kapasitesini, vizyonunu biliyorsunuz, hata yapmadığını biliyorsunuz.

29 Mayıs sabahı değişim videosuyla ortaya çıkan kimdi? Kim başlattı CHP içinde değişimi? Kim belediyecilikte bugüne kadar yapılmayan işleri yaptı? Elbette İmamoğlu’na bağlayacağız… Kim yaptı bunları? Kılıçdaroğlu mu, Devlet Bahçeli mi, ya da ben mi yaptım? Bunları yapan Ekrem Bey. Olası bir seçimde Ekrem Bey’in aday olmasını hep beraber sağlamamız lazım.”

“HER GÜN DUA EDİYORUM!”

Özkan, İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret davasıyla yargılandığı ve cezanın istinafta onanması durumunda siyasî yasakla karşı karşıya kaldığı “ahmak davası” hakkındaki soruya da şu yanıtı verdi:

“İçi tamamen bomboş bir dava, diğer davalar gibi… Bunu herkes biliyor. Ama rejim, Ekrem İmamoğlu’nu en önemli mesele olarak gördüğü için her şeyi yapabilir. Anasının ak sütü gibi kazandığı seçimi gözümüzün önünde aldılar. Olmayacak şekilde seçimi iptal ettiler. Ekrem Bey 1 milyon fark attı.

Ahmak davasıyla ilgili karar versinler, Ekrem Bey’in gücüne güç katarlar. Çünkü bazı şeyler siyaset mühendisliğiyle durdurulamaz. Ekrem Bey ile ilgili şu ana kadar yaptıkları işler yetmedi, bu da gelebilir mi gelebilir! Her gün dua ediyorum yapsınlar diye. Keşke yapsalar! O zaman Türkiye’nin nasıl başka bir yere döndüğünü ve ‘oy vermem’ diyenlerin oranının nasıl düşeceğini hep beraber görürüz.”

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