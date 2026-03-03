İmamoğlu'nun kayınbiraderi Ali Kaya'nın uyuşturucu testinin sonucu çıktı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nun uyuşturucu testinin sonuçları belli oldu. Saç ve tırnak örneklerinden yapılan testlerin sonucu da negatif çıktı.

Halk TV'nin haberine göre; "fuhuş" ve "uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Ali Kaya'nın sonuçları, Adli Tıp tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında 4 Şubat'ta 21 kişiyle birlikte gözaltına alınmış, 6 Şubat'ta ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Ali Kaya'nın geçtiğimiz hafta kan ve idrar örnekleri alınarak yapılan uyuşturucu test sonucu negatif çıkmıştı.

Hakimlik, Kaya'dan saç ve tırnak örnekleri de alınarak ikinci bir test yapılacağı gerekçesiyle Kaya'yı tahliye etmemişti.