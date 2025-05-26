İmamoğlu'nun koruma müdürünün ifadesi ortaya çıktı: "Kameraların bantlanması" sorusuna yanıt

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otel toplantısındaki kameraların bantlanmasına ilişkin koruma müdürünün emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor.

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda "usulsüz eylemlerde bulunulması" iddiasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen koruma müdürü Mustafa Akın'ın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

KAMERALARIN SÖKÜLMESİ SORULDU

Kimlik tespitinde İBB’de özel kalemde yakın koruma görevlisi olduğunu söyleyen Mustafa Akın ifadesinde Ekrem İmamoğlu’nun yıllardır koruma görevlisi olduğunu ve aralarında hiçbir ticari ilişki olmadığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık konutuna ait kameraları söken Davut Bildik’in "Ben, amirim bana ne söylediyse onu yaptım" demesi üzerine Mustafa Akın'a konuya ilişkin ifadesi soruldu.

Mustafa Akın "21 Mart 2025 akşamı başkanlık resmi konutunun taşınması kararı alınmasından dolayı akşamüzeri konutta bulunan sorumlu arkadaşlarla beraber konutun artık boşaltılacağını ve konutta bulunan iade edilmesi gereken demirbaş eşyaların belirlenerek ilgili birimlerine kayıtları araştırılarak teslim edilmesi konusunda konuştuk. Hiçbir arkadaşımıza kesinlikle hiçbir talimat yoktur. Bu tamamen standart lojistik taşınmanın gerektirdiği bir uygulamadır. Nitekim İmamoğlu’nun özel eşyaları ve ailenin özel eşyaları taşınacağı için aile mahremiyetinin korunması adı altında cihazın uygun şekilde sökülüp ilgili birime teslim edilmesi konuşulmuştur. Herhangi bir bilgi, belge saklama ve yok etme gibi bir gaye kesinlikle yoktur ve kabul edilemez. Davut bey ile konuşmamızdan sonra cihazı ne zaman söktüğünü ve İSPAK’dan gelen görevlilere teslim ettiğini sormadım bile. Teknik konulardan çok anlamam, cihazların neden kullanılmaz halde olduğu hakkında ve tahrip edilmesi hakkında hiçbir bilgim yoktur" dedi.

KAMERANIN KAPATILMA SEBEBİ

Mustafa Akın'a, söz konusu toplantı salonu katındaki kameralara bant çekerek karartma yapmasının sebebi soruldu. Yanıt olarak, "Kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha önce başkanın mahrem ve kişiye özel görüntülerinin alakasız basına servis edilmesinden dolayı bizler de başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşları olarak yapmış olduğumuz toplantı sonucu mahremiyeti sağlamak adı altında sadece toplantı salonunun girişindeki kameraların kapatılmasının kararını ekip olarak aldık’" şeklinde konuştu.