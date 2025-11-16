İmamoğlu'nun kullandığı X hesabına 3'üncü kez erişim engeli getirildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'te kullandığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına bir kez daha erişim engeli getirildi. Böylece aynı hesaba 3'üncü defa erişim engeli getirilmiş oldu. Kararın gerekçesi ise "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olarak açıklandı. Öte yandan hesap henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

Gelişmeyi İfade Özgürlüğü Derneği'ne bağlı Engelli Web hesabı duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üçüncü kez (CBAdayOfisi, CBAdayOfisi1 ve CBAdayOfisi11), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı."