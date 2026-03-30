İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasına da soruşturma başlatıldı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"

