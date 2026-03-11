Giriş / Abone Ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne ait sosyal medya hesabı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Güncel
  • 11.03.2026 20:19
  • Giriş: 11.03.2026 20:19
  • Güncelleme: 11.03.2026 20:27
Kaynak: ANKA
İmamoğlu'nun paylaşım yaptığı hesap hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı "@CAOIletisim" kullanıcı adlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, söz konusu hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları kapsamında işlem başlatıldığını bildirdi.

