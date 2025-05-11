İmamoğlu'nun paylaşımlarını dağıtan avukat Saldıroğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanmasına "el öpme" paylaşımının gerekçe gösterildiği ortaya çıktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, dün gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saldıroğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Saldıroğlu'nun geçmişte yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi.

EL ÖPME TARTIŞMASI

Hakim, Burak Saldıroğlu'nun yaptığı paylaşımın Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiğini belirterek savunmasını talep etti.

Saldıroğlu, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Türk örfüne göre büyüklere, yaşlılara hürmet edilir; büyüğün eli öpülür. Bu olayda bunun aksine bir durum olduğu için ve video bir kesit halinde paylaşıldığı için, Cumhurbaşkanı'nın yoğun biri olması nedeniyle aklının başka bir yerde olduğunu düşündüm. 'Aklı şu an burada olsa, fark etse bundan utanırdı' tarzında bir ifadedir. Bu ifade, gerçekten anlaşılabilir bir ifadedir" diyerek serbest bırakılmasını talep etti.

"AKLI YERİNDE OLSA' İFADESİ SUÇ DEĞİLDİR"

Avukat Mehmet Turgay Bilge, müvekkili Burak Saldıroğlu'nun savunmasına katıldığını belirterek, kullanılan ifadelerin suç unsuru taşımadığını savundu. Bilge, Saldıroğlu'nun bir avukat ve siyasi kimliği olan genç bir hukukçu olduğunu vurgulayarak, siyasetçilere yönelik eleştirilerin daha geniş ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bilge, 5 Mart 2025 tarihli Yargıtay kararında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına atıf yapıldığını hatırlatarak, Anayasa'nın 26. maddesi çerçevesinde siyasetçilere yönelik sert ifadelerin hakaret sayılmadığını belirtti. "Aklı yerinde olsa" gibi ifadelerin Yargıtay kararlarında da hakaret kapsamında değerlendirilmediğini aktaran Bilge, müvekkilinin sözlerinin demokratik eleştiri sınırları içinde kaldığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı makamının devletin temsili açısından özel bir konumda bulunduğunu kabul ettiklerini ifade eden Bilge, ancak Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olması nedeniyle, eleştirilere daha açık olması gerektiğini söyledi. Bilge, müvekkilinin kaçma ya da delil karartma ihtimali bulunmadığını belirterek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını ya da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

AİHM'İN ŞORLİ KARARI HATIRLATILDI

Avukat Mehmet Can Seyhan, müvekkilinin iki ayrı sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildiğini söyledi. Seyhan, suçlamalara dayanak olarak gösterilen ifadelerin "Aklı yerinde olsa" ve "Tayyip'in kulları" olduğunu belirterek, bu sözlerin hakaret niteliği taşımadığını savundu.

Seyhan, "Aklı yerinde olsa" ifadesiyle Saldıroğlu'nun kastının Cumhurbaşkanı'nın dalgın ya da aklının başka bir yerde olabileceği yönünde olduğu, sözün bağlamından koparılarak suç haline getirilmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti. "Tayyip'in kulları" sözünün de doğrudan Cumhurbaşkanı'na yönelik olmadığını ve hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini dile getiren avukat Seyhan, AİHM'in Şorli kararına atıfta bulunarak bu tür ifadeler nedeniyle tutuklama ya da cezai yaptırımlar uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Müvekkilinin suç unsuru içermeyen ifadeler nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne aykırı olacağını savunan avukat, Saldıroğlu'nun 5 yıllık avukat olduğunu, mesleki çevresini yeni oluşturmaya başladığını ve tutukluluğun telafisi imkansız zararlara yol açacağını belirterek derhal serbest bırakılmasını talep etti.

"CUMHURBAŞKANI'NIN ŞEREF VE SAYGINLIĞINI HEDEF ALARAK HAKARET İÇERDİĞİ..."

Mahkeme, Burak Saldıroğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanması talebini kabul etti. Şüphelinin "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa..." şeklindeki tweetinin, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığını hedef alarak hakaret içerdiği ve somut delillerle desteklenen kuvvetli suç şüphesi taşıdığı ifade edildi.

Mahkeme, Saldıroğlu'nun tutuklanmasının gerekliliğine, suçun niteliği ve cezai yaptırımının hapis cezası olması nedeniyle, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına karar verdi. Ayrıca, şüphelinin saklanabileceği ya da gizlenebileceği yönünde somut delillerin bulunduğu belirtilerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebi kabul edildi ve Saldıroğlu tutuklandı.

Gün boyunca gelişmeleri hem emniyette hem de adliyede takip eden meslektaşları, tutuklama kararını alkışlarla protesto etti. Saldıroğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nden cezaevine götürüldüğü anlarda ise avukatlar, "Savunma susmadı, susmayacak" ve "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları attı.