İmamoğlu'nun şirketine el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete el konulduğunu duyurdu. Açıklamada İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmasıyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca

2024/228233 nolu soruşturma dosyasında ;

19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur.

Kamu oyuna duyurulur…"