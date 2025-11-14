İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına ikinci defa erişim engeli getirildi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun @CBAdayOfisi uzantılı hesabına dün erişim engeli gelmiş, karşı hamle ile hesabın URL'si @CBAdayOfisi1 olarak değiştirilmişti. Bugün ise bu yeni uzantılı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Hesap erişime kapatılmadan yapılan hamleyle hesabın yeni ismi @CBAdayOfisi11 oldu.
Ekrem İmamoğlu 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklandıktan sonra sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, bunun üzerine @CBAdayOfisi isimli hesap kullanılmaya başlanmıştı.
Dün İmamoğlu'nun bu hesabına yönelik bir engelleme kararı çıkarıldı. Karşı hamle olarak hesabın uzantısı @CBAdayOfisi'nin sonuna 1 konuldu ve hesap erişime kapatılmadan hesabın URL'si @CBAdayOfisi1 şeklinde değiştirilmiş oldu.
Bu sefer ise bu yeni uzantılı (@CBAdayOfisi1) hesaba erişim engeli geldi.
Erişim engeli kararının ardından da bu sefer hesabın sonuna bir tane daha "1" eklendi.
Böylece hesabın yeni ismi @CBAdayOfisi11 oldu.
