Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına ikinci defa erişim engeli getirildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun @CBAdayOfisi uzantılı hesabına dün erişim engeli gelmiş, karşı hamle ile hesabın URL'si @CBAdayOfisi1 olarak değiştirilmişti. Bugün ise bu yeni uzantılı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Hesap erişime kapatılmadan yapılan hamleyle hesabın yeni ismi @CBAdayOfisi11 oldu.

Güncel
  • 14.11.2025 13:57
  • Giriş: 14.11.2025 13:57
  • Güncelleme: 14.11.2025 14:59
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına ikinci defa erişim engeli getirildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X sosyal medya hesabına ikinci defa erişim engeli getirildi.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklandıktan sonra sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, bunun üzerine @CBAdayOfisi isimli hesap kullanılmaya başlanmıştı.

Dün İmamoğlu'nun bu hesabına yönelik bir engelleme kararı çıkarıldı. Karşı hamle olarak hesabın uzantısı @CBAdayOfisi'nin sonuna 1 konuldu ve hesap erişime kapatılmadan hesabın URL'si @CBAdayOfisi1 şeklinde değiştirilmiş oldu.

Bu sefer ise bu yeni uzantılı (@CBAdayOfisi1) hesaba erişim engeli geldi.

Erişim engeli kararının ardından da bu sefer hesabın sonuna bir tane daha "1" eklendi.

Böylece hesabın yeni ismi @CBAdayOfisi11 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

BirGün'e Abone Ol