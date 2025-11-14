İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına ikinci defa erişim engeli getirildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X sosyal medya hesabına ikinci defa erişim engeli getirildi.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklandıktan sonra sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, bunun üzerine @CBAdayOfisi isimli hesap kullanılmaya başlanmıştı.

Dün İmamoğlu'nun bu hesabına yönelik bir engelleme kararı çıkarıldı. Karşı hamle olarak hesabın uzantısı @CBAdayOfisi'nin sonuna 1 konuldu ve hesap erişime kapatılmadan hesabın URL'si @CBAdayOfisi1 şeklinde değiştirilmiş oldu.

Bu sefer ise bu yeni uzantılı (@CBAdayOfisi1) hesaba erişim engeli geldi.

Erişim engeli kararının ardından da bu sefer hesabın sonuna bir tane daha "1" eklendi.

Böylece hesabın yeni ismi @CBAdayOfisi11 oldu.

Ayrıntılar geliyor...