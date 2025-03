İmamoğlu'nun tutuklanmasına yurt dışından tepki: Sivil darbeye hayır

Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Etrem İmamoğlu ve yüzden fazla insanın tutuklanmasına yurt dışında da tepkiler yükseliyor. Protetolarda AKP iktidarının muhalefet ve toplumun farklı kesimleri üzerinde baskısını artırmasının sonunu hızlandırdığına dikkat çekildi.

Frankfurt'ta CHP Birliği, Alevi Kültür Merkezi, Sol Kültürevi, TİP, DİTİB ve Frankfurt Halkevi'nin de aralarında olduğu siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Zeil'de gerçekleşen protestoya yüzlerce insan katıldı. Protestoda, “Sivil darbeye hayır”, “Ya hep beraber ya hiç birimiz”, “”Hak, hukuk, adalet” ifadeleri dikkat çekti.

Frankfurt CHP Birliği Başkanı Ercan Beğen, sabah saatlerinde demokrasiye büyük bir darbe vurulduğunu belirterek, Ekrem İmamoğlu'na sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Beğen, “Bu siyasi bir darbedir. Ekrem İmamoğlu'nun her şartlarda her platformda arkasında duracağız. Ekrem İmamoğlu bir suç örgütünün üyesiymiş gibi muamele görüyor. İşler rayından çıktı. Ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanına karşı darbe girişimi yaptılar. Bu halkın iradesini bastırma çabasıdır. Bu hukuka ve demokrasiye saldırıdır. Bilindik senaryolar ve tanıdık suçlamalarla Ekrem İmamoğlu'nun önü kesilmeye çalışılıyor. Ancak bununla da kalmayıp her türlü toplantı ve yürüyüşü yasakladılar.Meydanlar, halkın sesini susturmak için kapatıldı. Bu açıkca sivil bir darbedir. Erdoğan, sandıkta elde edemediğini anti demokratik yöntemlerle edinmek istiyor. Ancak ne Türkiye'de ne de dünyada demokratik güçler bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacak” dedi.

TEK ADAM REJİMİNE KARŞI HALK KAZANACAK

Sol Kültürevi adına yapılan konuşmada da “Erdoğan iktidarının ülkeye sunabileceği birşey kalmadı. Siyaset ayakta durma şansı yok. Yanına aldıklarının da yetmediği açık. Bu iktidarın yeniden ayağa kalkması, yürüyebilmesi, dahası halka umut olması imkansız. Tüm muhalifler gözaltına alınsa, tutuklansa bile iktidarın içinde bulunduğu değişmez. Bu şartlar altında anayasadan, yasalardan ve adil seçimlerden bahsetmenin bir anlamı yoktur. Korkunun olduğu kadar cesaretin de bulaşı olduğunu biliyoruz. Kötülüğe karşı iyilik, zorbalığa karşı demokrasi, tek adam rejimine karşı halk kazanacak” denildi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE ALMANYA'YA ÇAĞRI

Gözaltılarla demokarisinin ve halkın iradesinin hedef alındığını ifade eden Hessen SPD Milletvekili Turgut Yüksel, Federal Hükümet'e ve Avrupa Birliği'ne 'haksızlığa karşı sesinizi yükseltin' çağrısı yaptı. Gözaltıların hoş görülemeyeceğini kaydeden Yüksel, “Bu şekilde devam edemez. Türkiyed'de hukuk devletine dönülmesi için harekete geçin. Federal Hükümet, demokrasiye ve demokratik güçlere saldırıların hoş görülmeyeceğini beyan etmeli. Erdoğan, saldırı politikasının hiçbir şekilde hukuk devletiyle bağdaşmadığını bilmeli” diye konuştu. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Hessen Bölge Başkanı İhsan Dilber de gözaltıları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin mevcut başkan lehine manipulasyon edilmesi olarak değerlendir. Bunun demokrasiye akırı olduğunu ve kabul edilemeyeceğini kaydeden Dilber, “Burada toplanan bizler, bu eylemle dünya kamuoyunu uyarmak istiyoruz. Alman hükümetini ve Avrupa Parlamentosu'nu kararlı bir şekilde tepki vermeye ve Türk Hükümeti'nden bu vahim hatadan geri dönmesini talep etmeye çağırıyoruz” dedi. İhsan Dilber, geçtiğimiz günlerde tutuklanan AABF Başkan Yardımcısı Binali Sağlam'ın salıverilmesi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

BERLİN'DE PROTESTO: “FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA”

Berlin’de de toplu taşıma grevine rağmen, yüzlerce kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

Brandenburger Tor önünde toplanan protestocular, gözaltılarına karşı, demokratik haklar ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaptılar.

Farklı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından geniş katılımın olduğu eyleme Alman politikacılar ve aktivistler de destek verdi. Protestoda sık sık “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Hükümet istifa” sloganları yükseldi.

Protesto yürüyüşü boyunca demokrasi ve insan hakları talepleri dile getirilirken, konuşmacılar Türkiye’de hukukun siyasallaşmasına karşı uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptılar. Organizasyon yetkilileri, demokratik haklara yönelik bu tür müdahalelere karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.