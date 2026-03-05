İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’dan "Yargı Silahı" kitabı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, "Yargı Silahı (Lawfare) – Hukukun Siyasal Muhalefetin Yok Edilmesine Yönelik Silah Olarak Kullanımı" kitabını yazdı.

İBB soruşturması kapsamında 19 Haziran’da tutuklanmasının ardından yaklaşık dokuz aydır Çorlu Cezaevi’nde bulunan avukat Pehlivan, yargının siyasete müdahalesini ve bu müdahalenin sonuçlarını Brezilya örneğiyle anlattı.

Kırmızı Kedi Yayınevi, "Yargı Silahı"nın yakında raflarda olacağını duyurdu. Medyascope'un aktardığına göre, Pehlivan kitabının sunuşuna Lev Tolstoy’un Diriliş kitabından "En önemli nokta, onların yasa diye aslında hiç de yasa olmayan şeyleri tanımaları" alıntısıyla başlıyor.

Yargı silahı olarak ifade ettiği “Lawfare” kavramını ise; hukukun iktidarın kendi amaçlarını gizleyip meşrulaştırmasının etkili bir aracına dönüşmesinin, sistematik ve görünüşte hukuki bir nitelik kazanmış hali olarak açıklıyor.