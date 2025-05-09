İmamoğlu'nun uluslararası hesabı hakkında da erişim engeli kararı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabı erişime engellendi.

Engelli Web'in aktardığına göre, kararın gerekçesi olarak "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" yasa maddesi gösterildi.

Karar, internet servis sağlayıcılarına da iletildi.

Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken, X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.

İmamoğlu'nun ana hesabının erişime engellenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün (8 Mayıs Perşembe) yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun uluslararası hesabı ana hesap olarak kullanacağını duyurmuştu.

Özel, yurttaşlara uluslararası hesabı takip etme çağrısı yapmıştı.