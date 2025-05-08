İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi: CHP'den sert tepki

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı erişime kapatıldı.

Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürerken sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşım yapıyordu.

İmamoğlu'nun X hesabına gece saat 02.00 sıralarında erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesine partililerden art arda tepkiler geldi.

CHP yöneticileri, "Erişim engeli getirilmesi siyasete müdahaledir" tepkisini gösterdi.

"KİTABINIZDA MERTLİK YAZMAZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline tepki gösterdi. Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun.''

SEVGİ KILIÇ: SİZ SUSTURMAYA ÇALIŞTIKÇA BİZ BÜYÜYECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ise kararın ardından X profilini İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi. Kılıç, "Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz. O hesap kapanmaz! Çünkü o hesap, korkmayanların, zulme boyun eğmeyenlerin, halkın hesabı! Ekrem İmamoğlu halkın iradesi, halkın ta kendisi!" diyerek tepkisini gösterdi.

DENİZ YAVUZYILMAZ: SİYASETE MÜDAHALEDİR

Kararın siyasete müdahale olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz''' dedi.

CEM AYDIN: İLİKLERİNİZE KADAR KORKTUĞUNUZUN RESMİDİR

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da profil fotoğrafını İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi. Aydın, "İliklerinize kadar korktuğunuzun resmidir. Bir hesabı kapatırsınız milyonlarca geliriz'' ifadesini kullandı.

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EN SON "DİPLOMANI AL DA GEL" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

İmamoğlu'nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunulmuştu.

İmamoğlu'nun hesabından "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerine yer verilmişti. İmamoğlu'nun hesabına girilmek istendiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" açıklamasıyla karşılaşılıyor.