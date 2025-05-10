İmamoğlu'nun X paylaşımlarını çıktı alıp sokaklarda dağıtan avukat Burak Saldıroğlu'na tutuklama talebi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Burak Saldıroğlu hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nden yapılan açıklamada,

"Meslektaşımız Av. Burak Saldıroğlu'nun sosyal medya paylaşımları sebebiyle gözaltına alınması ifade özgürlüğü ve savunma mesleğine yönelik kabul edilemez bir müdahaledir. Meslektaşımız Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmiş ve 17.15 itibariyle ifadesine başlanmış olup; akabinde tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Genç Avukatlar Meclisi Başkanı ve yürütme kurulu üyelerimiz ile duruşma salonunun önünde,sürecin takipçisiyiz" denildi.