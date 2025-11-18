İmamoğlu'nun yeni hesabındaki ilk paylaşım sosyal medyayı salladı
Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabının erişime engellenmesinin ardından yeni hesaptan yapılan "Nerede kalmıştık?" paylaşımı kısa sürede 6 milyon görüntülendi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel X hesabının kapatılmasının ardından, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı da erişime engellendi.
Yeni hesap, Whatsapp grubundan ve Instagram'dan dün duyuruldu. Söz konusu hesaptan yapılan ilk paylaşımda 'Nerede kalmıştık?' ifadeleri kullanıldı.
Dün akşam 22:06'da yapılan ve binlerce beğeni, yorum alan paylaşım 6 milyon görüntülendi.
Nerede kalmıştık? 😎— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) November 17, 2025
Söz konusu hesap, daha önce uygulanan erişim kısıtlamalarını isim değiştirerek devam ettiriyordu. Hesap, sırasıyla cbadayofisi1, cbadayofisi11 ve cbadayofisi22 adlarıyla tekrar oluşturulmuş, ancak her defasında yeniden engellenmişti.