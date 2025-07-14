İmamoğlu ODTÜ mezuniyetindeki favori pankartını açıkladı: “Diploma vardan yok, yoktan var edilemez!”

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin mezuniyet töreninde taşıdığı favori pankartını açıklayarak "Beniö favorim bu" dedi.

ODTÜ'de her yıl olduğu gibi bu yılda gündeme ilişkin taşınan pankartlardan biri, bu kez de İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesiyle ilgili oldu.

İmamoğlu, X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından söz konusu pankarta ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda öğrencilerin taşıdığı "Termodinamiğin 1. Yasası: Diploma vardan yok, yoktan da var edilemez" pankartına yer veren İmamoğlu, "Ülkemizin yüz akı üniversitelerinden ODTÜ’de, mezuniyet töreni sırasında açılan pankartları görme imkanım oldu" sözlerine yer verdi.

İmamoğlu, sözlerinin devamında "Benim favorim bu :) “Diploma vardan yok, yoktan var edilemez" notunu düştü.