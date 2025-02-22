İmamoğlu ön seçim için resmen aday oldu

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusu yapıldı.

Başvuru, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.

Pehlivan, İBB Başkanı İmamoğlu’nın aday başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sundu.

Pehlivan’a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.

İmamoğlu’nun adaylığına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın:

"116 milletvekili arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır" ifadelerini kullandı.

Ön seçim için adaylık başvurusu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

"Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız.

Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız.

Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, Yolumuz açık olsun." CHP ön seçiminde adaylık başvurusu yapacağını belirten Dursun Çiçek ise eşinin rahatsızlanması nedeniyle imza toplamayı yarıda bıraktı. Çiçek, "Ek süre verilirse imza toplamaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan bugün CHP’nin MYK öncesinde adaylar kesin olarak açıklanacak.