İmamoğlu operasyonu rezervleri eritti, Merkez Bankası faiz artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5'e yükseltti.

BEKLENTİLER DIŞINDA KARAR

Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutması tahmininde bulunmuştu.

FAİZ ÜST ÜSTE 3 KEZ İNDİRİLMİŞTİ

Merkez Bankası, üst üste üç kez faiz indirimi kararı almıştı. Banka 27 Aralık 2024'te bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 47.50'ye, 24 Ocak 2025'te yüzde 45'e, 7 Mart'ta ise yüzde 42.50'ye indirmişti.

Banka, son olarak 20 Mart'ta olağanüstü toplanmış ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıklamıştı.

Politika faiz oranı yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 41'de sabit tutulmuştu.

İMAMOĞLU OPERASYONU REZERVLERİ ERİTTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından Merkez Bankası rezervleri erimişti.

Ekonomist Uğur Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana Merkez Bankası'nın sattığı döviz miktarının 39,5 milyar dolar olduğunu ifade etmişti.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı. Böylelikle yaşanan döviz rezervi kaybının büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul etti. Ekonomiyi daha da soğutacak, büyümeyi yavaşlatacak, gerek bireylerin gerekse şirketlerin borç geri ödemelerini zorlaştıracak bir karara imza attı" ifadelerini kullandı.

TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı.

Böylelikle yaşanan döviz rezervi kaybının büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul etti.

Ekonomiyi daha da soğutacak,büyümeyi yavaşlatacak,gerek bireylerin gerekse şirketlerin borç geri ödemelerini zorlaştıracak bir karara imza attı. — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) April 17, 2025

MERKEZ BANKASI'NDAN KARAR

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

"Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."