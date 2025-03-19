İmamoğlu operasyonu sonrası borsa çakıldı, döviz fırladı: CHP'li Böke'den Bakan Şimşek'e tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İBB ve İmamoğlu'na yönelik operasyon Borsa İstanbul'da düşüşe yol açarken, döviz kurlarında da artış yaşandı.

Günü dün 10.800 puan ile kapatan BIST 100 Endeksi, bugün güne yüzde 6,87 düşüşle başladı. Açılışta 741 puan kaybeden endeks, 10.060 puana geriledi.

İşlemler başladıktan sonra kısa sürede kayıpların yüzde 5'i aşması nedeniyle devre kesici uygulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor'' dedi.

Şimşek'in sözlerine tepki gösteren CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir netleşelim. Bu uygulamakta olduğunuz ekonomi programı değil. Uygulamakta olduğunuz şey, ağır hukuksuzluklar ve demokrasi yıkımıdır. Bedelini halk derin yoksullaşmayla ödüyor. Sorumlusunuz" dedi.