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"İmamoğlu operasyonu" sosyal medyada da sürüyor: Gözaltı sayısı 56 oldu!

İBB'deki soruşturmaların ardından, 56 kişi "provokatif paylaşım yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alındı. 38 kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Güncel
  • 22.03.2025 10:22
  • Giriş: 22.03.2025 10:22
  • Güncelleme: 22.03.2025 10:37
Kaynak: AA
"İmamoğlu operasyonu" sosyal medyada da sürüyor: Gözaltı sayısı 56 oldu!
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri sürüyor. Yurttaşlar tepkilerini sosyal medya hesapları aracılığıyla da göstermeye devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkındaki "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan 56 kişi gözaltına alındı.

94 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Mart'ta sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı.

38 kişi için aramalar sürerken gözaltına alınan 56 kişi sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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